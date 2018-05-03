Гладиолус Юкункун меняет цвет

- Начало мая - золотая пора сажать гладиолусы. Тогда земля прогревается до 10-12 градусов, - рассказывает киевлянка Елена Виноградская, 57 лет, цветовод-селекционер. - Частая ошибка - неглубокая посадка луковиц. В песке ямку надо делать глубиной 15-20 сантиметров, в черноземе и суглинке - 10-15. Если мельче, ветер будет пригибать стебель и листья к земле.

Перед посадкой чернозем удобряет минеральными удобрениями. Подойдет нитроаммофоска. На 1 кв. м участка надо спичечный коробок удобрения. Если участок на песке, удобряет компостом или старым перегноем. Свежий навоз может привести к появлению грибковой болезни - фузариозу. Тогда готовит луковицы.

- Идеальна для посадки та, которая имеет малое донышко. Это показатель возраста. Такая луковица еще ни разу не цвела и будет жить пять-шесть лет. Вообще она растет и 12 лет, а после шести может начаться вырождение сорта. Чем старше луковица, тем больше. Такая цветет всего несколько лет. Лучше всего выбирать молодую луковицу диаметром 3-4 сантиметра.

У каждой луковицы есть 7-10 детей. Их очищает от чешуи, иначе не прорастут. Сажает, и из них получает полноценную луковицу.

- Гладиолус Юкункун - первый сорт, который сам меняет цвет. Сначала цветки желтые с розово-сиреневым отливом. Через неделю становятся сиреневые с волнистыми желтыми краями. Чем больше солнца, тем насыщеннее фиолетовый цвет. Если сразу срезать, останутся светло-сиреневые. Юкункун вырастает почти 1,5 метра.

Гладиолус Миледи был одним из первых сортов с бахромой. Имеет цветы малинового цвета с желтыми переливами.

- Сорт Гостья из будущего - уникален. Дает одновременное цветение 14 цветков. Сверху еще стоят 10 закрытых бутонов. Этот сорт вывели мы с мужем. Тогда растение вырастало почти 3 метра высотой. После полной адаптации и становления сортовых качеств стало полтора.

Выведенные сорта до 2014 года регистрировали в Московском обществе гладиолусоводов, которое было со времен Советского Союза. Сейчас это удобнее делать через американское общество. В Украине государственная регистрация затягивается на несколько лет.

- Никогда не знаю, какой будет новый сорт. Этого нельзя спланировать. -То ждала коричневые цветы, а зацвели серые.

Чтобы сорт не терял свои качества, нужно раз в три-четыре года высаживать детками. Старая луковица становится плоской и цветы дает такого же цвета, как тот сорт, из которого ее вывели.

- Например, гладиолус Айсленд благодаря такому приему остается всегда салатовым. Часто слышу от людей, что зацвел другого оттенка, потому что запылился от соседнего. Неправда. Новые сорта выводят семенами, которые собирают из тычинок и пестиков. Даже если цветок что-то и заимствует от соседа, образуется семенная коробка и через пять лет будет ваш сорт. Но это при условии, что растение не замерзнет. Не бывает так - посадили оранжевый сорт, а он зацвел белым.