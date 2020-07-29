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понедельник, 03 августа 2020 06:25

Гиацинты проводят лето в чулках

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— Цветение гиацинтов зависит от того, как за ними ухаживали в прошлом году. Чтобы в следующем году цветник радовал, летом выкапываю луковицы. Они не могут обойтись без ежегодной пересадки, — рассказывает 36-летняя Валентина Ищук из города Белая Церковь Киевской области.

Выкапывают луковицы после пожелтения стеблей — так растения "ложатся в спячку" для закладки цветочной почки. Обламывает стебли и листья. Луковицы очищает от почвы, отделяет мелкие от материнской и оставляет на неделю просушиться в затененном месте. Потом складывает в мешочки из капроновых чулок. Сажает в начале октября. За неделю до того делает сапой траншею, чтобы осела земля.

— Если посадить раньше, растение активно пойдет в рост и погибнет во время заморозков. Если затянуть дело, луковица может не укорениться и гиацинт пропадет, — добавляет Ищук.

Сажает их на глубину трех луковиц — чтобы над верхушкой посаженной уместилось еще две такие. Если глубже, то растение не зацветет, мельче — вымерзнет. Для луковиц диаметром 7 см подойдет глубина 20 см, а мельче — ближе к поверхности. На дно насыпает речной песок слоем 5 см. Немного вдавливает в него растение и присыпает им на такую же высоту. Накрывает почвой.

— Гиацинты не надо подкармливать коровяком. От органики луковицы пекутся и растение чахнет. Лучше полить минеральными удобрениями весной перед цветением. Осенью они будут лишние.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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