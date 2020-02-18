Форзиция расцветает первая в саду

- Весна еще не началась, а форзиция берется цвести, - говорит Наталья Полищук, 43 года, из райцентра Ахтырка Сумской области. - Ветви сначала покрываются цветами, а потом появляются листья. Куст напоминает яркий букет.

Выращивает два вида - желтую Пеструю и Снежную с белыми цветами. Они расцветают первые в саду.

Размножает форзицию отводками. Осенью пригибает нижние побеги к земле, перед этим снизу надрезает кору. Закрепляет проволокой и присыпают почвой. Весной отрезает от куста. Сажает на солнечном месте, когда минуют заморозки. Расстояние между растениями должно составлять 2 м. Выкапывает яму глубиной 60 см. На дно бросает щебень, присыпает слоем песка и торфа. Сверху - стакан золы. Ставит саженец, присыпает землей.

- Ухаживать легко. Достаточно полить в засуху и удобрить дважды в год. Ранней весной внести перепревший навоз. После цветения, когда растение закладывает почки для следующего года - минеральное удобрение. Насыпать его 60 граммов на квадратный метр.