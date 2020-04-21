Ежевику сажают в холодную землю

- Разматываю укрытие с ежевики. Так закалится и не запреет. Солнце пригрело и морозов уже не будет, — рассказывает Марина Гонжак, 56 лет, из поселка Криничка Днепропетровской области.

Срезает 40-50 см верхушки каждого побега, чтобы были не выше 2 м. Привязывает ветки к шпалере.

— Пока куст не распустился, для профилактики обрабатываю его от ржавчины. Это самый большой враг ежевики. Ее споры оседают на листья, и они становятся липкие. Образуется пленка, от которой темнеют и усыхают стебли. Перекручиваю на мясорубке стакан чеснока и заливаю 3 литрами теплой воды. Настаиваю сутки, цежу и добавляю до 10 литров воды. Опрыскиваю вечером. Это средство также действует против тлей и клещей.

Ежевику сажают весной. Корни лучше приживаются в холодной земле. Вынимая из контейнера, следует немного поразрывать корни. Землю вытряхнуть и перемешать с землей из посадочной ямы. Посадить и полить.