Европейская форзиция весной зацветает первой

 
Ексклюзивы
1/5
"С Кузьмой нам не хватило времени, чтобы поговорить" - Рой Домишевский
"С Кузьмой нам не хватило времени, чтобы поговорить" - Рой Домишевский
Просмотров: 351
"Приехали с яйцами и петардами" - чем украинец отличается от ватника
"Приехали с яйцами и петардами" - чем украинец отличается от ватника
Просмотров: 873
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Просмотров: 603
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Просмотров: 873
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Просмотров: 711
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
3 Просмотров: 4743
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
6 Просмотров: 2349
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 909
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
16 Просмотров: 1224
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3798
Фото
Все фото
2
2
2
7
1
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Интервью
1/5
"С Кузьмой нам не хватило времени, чтобы поговорить" - Рой Домишевский
"С Кузьмой нам не хватило времени, чтобы поговорить" - Рой Домишевский
Просмотров: 351
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 909
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3798
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 2052
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1665
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 октября 2018
Просмотров: 486
Худобченко
— Молодой человек! Ми з Мажором синхронно обертаємося на виклик. За секунду собака втрачає інтерес. Я мушу слухати. ...
среда, 17 октября 2018 06:46

Европейская форзиция весной зацветает первой

  Комментировать

— В этом году теплая осень, поэтому посадку форзиции отложили на вторую половину октября. В прошлом году в это время уже сажали их и другие кусты, — рассказывает Ольга Хоменко, 29 лет, ведущий мастер зеленого хозяйства "Киевзеленстрой". — Форзиция уникальный куст, потому что красивый почти весь год. Зацветает, как сходит снег. Желтый цвет покрывает все ветки.

Лучше всего растут сорта Европейская, Яйцевидная и Промежуточная, потому что не боятся заморозков.

— Самая первая зацветает форзиция Европейская. Еще до появления листьев. У яйцевидной компактный куст, который тянется вверх. Промежуточная более раскидистая, поэтому лучше выбирать для нее открытое место.

Куст вырастает высотой 1-2 м. Высаживают его осенью или весной после заморозков. Нужно учитывать, что взрослые кусты могут разрастаться до 3 м.

— Форзиция любит тепло. Сажаю ее на солнечном месте.

Выкапывает яму размером 50х50 см и глубиной 60 см. Вбрасывает щебень, всыпает слой песка, затем торфа. Наверх добавляет стакан древесной золы. Ставит саженец и присыпает землей. Притаптывает. На зиму мульчирует сухими листьями или соломой слоем в 10 см. Ветви пригибает к земле и накрывает лапником.

Форзицию важно обрезать. Иначе куст плохо будет цвести и потянется вверх.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Европейская форзиция весной зацветает первой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

Компанию "Кадиллак" назвали в честь исследователя

Страшная трагедия в Черном море: погибли 14 пассажиров рыболовного катера

Фрески с крупнейшего столичного собора забрал Эрмитаж

Иван Драч:"Зачем нам враги? Мы сами себе враги!"

Самое читаемое
На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27
На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27 Просмотров: 29020
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
 1 Просмотров: 26543
Кто это: Повалий не узнали фанаты
Кто это: Повалий не узнали фанаты Просмотров: 23232
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
8
 Просмотров: 22806
Притворялся мертвым: назвали имя задержанного во Франции украинского коррупционера
Притворялся мертвым: назвали имя задержанного во Франции украинского коррупционера 2 Просмотров: 19769
Сад-огород
Камелии для цветения нужен холод
Камелии для цветения нужен холод Просмотров: 27
Морковь на зиму сеют в конце октября
Морковь на зиму сеют в конце октября Просмотров: 9
На кусте сорта Гранада вырастают 15 картофелин
На кусте сорта Гранада вырастают 15 картофелин Просмотров: 405
"Санекс Septix" без перерыва на зиму очистит выгребную яму
"Санекс Septix" без перерыва на зиму очистит выгребную яму Просмотров: 81
Осенние цыплята стойкие к болезням
Осенние цыплята стойкие к болезням Просмотров: 90
Больше всего комментируют
21
У Филарета прокомментировали решение синода РПЦ
10
РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение
4
Русская церковь готовит жесткий ответ для Украины
3
Педофил гонялся за детьми с ножом и молотком
3
"Оппоблок" уже поделился с Порошенко? - вице-спикер сделала жесткое заявление в сторону президента
Голосов: 1198
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua