Европейская форзиция весной зацветает первой

— В этом году теплая осень, поэтому посадку форзиции отложили на вторую половину октября. В прошлом году в это время уже сажали их и другие кусты, — рассказывает Ольга Хоменко, 29 лет, ведущий мастер зеленого хозяйства "Киевзеленстрой". — Форзиция уникальный куст, потому что красивый почти весь год. Зацветает, как сходит снег. Желтый цвет покрывает все ветки.

Лучше всего растут сорта Европейская, Яйцевидная и Промежуточная, потому что не боятся заморозков.

— Самая первая зацветает форзиция Европейская. Еще до появления листьев. У яйцевидной компактный куст, который тянется вверх. Промежуточная более раскидистая, поэтому лучше выбирать для нее открытое место.

Куст вырастает высотой 1-2 м. Высаживают его осенью или весной после заморозков. Нужно учитывать, что взрослые кусты могут разрастаться до 3 м.

— Форзиция любит тепло. Сажаю ее на солнечном месте.

Выкапывает яму размером 50х50 см и глубиной 60 см. Вбрасывает щебень, всыпает слой песка, затем торфа. Наверх добавляет стакан древесной золы. Ставит саженец и присыпает землей. Притаптывает. На зиму мульчирует сухими листьями или соломой слоем в 10 см. Ветви пригибает к земле и накрывает лапником.

Форзицию важно обрезать. Иначе куст плохо будет цвести и потянется вверх.