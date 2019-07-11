Египетскую звезду размножают в июле

- Взялась разводить пентас. На этом растении раскрываются яркие зонты из мелких цветков. За это его часто называют египетской звездой, - рассказывает Снежана Левченко, 47 лет, из Черноморска Одесской области. - Цвести может весь год, но это истощает растение. От этого цветков мало и выглядят чахлыми.

Цветет пентас ланцетный с октября по февраль. Бывает белого, сиреневого, розового, красного или малинового цвета. В середине июля как раз хорошо его размножить. Пентас можно выращивать в цветнике. Для этого семена сеют на рассаду и в мае пересаживают на улицу. Для комнатного размножения требуется от взрослого растения отколоть черенок и посадить в горшок.

- Вазон не должен цвести непрерывно. Хотя может это делать от комплексной прикормки. Но растение от этого устает и погибает. Лучше дать отдохнуть, тогда следующая волна цветения будет пышнее.

Влага для пентаса важна. Одних поливов мало, нужно еще и опрыскивание. Или поставить вазон в поддон с керамзитом или мхом.

- Дно не должно соприкасаться с водой. Тогда корешки не будут гнить, а только поддерживаться во влажной среде.

Пентасу нужны частые пересадки. Особенно в первые два года, когда растение активно наращивает молодые побеги. Они быстро укореняются, и в горшке им становится тесно. Поэтому раз в год обязательно нужно увеличить горшок.

- Чтобы куст выглядел аккуратно, перед цветением обрезаю побеги на высоте 40 сантиметров.