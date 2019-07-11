Египетскую звезду размножают в июле

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 342
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
1 Просмотров: 522
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2673
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1143
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 693
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 342
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1818
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1593
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5446
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 936
Фото
Все фото
2
2
2
7
1
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 342
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1467
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 693
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 558
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2520
Колонка
Наталія Литвиненко
Наталія Литвиненко
14 июля 2019
Просмотров: 342
Карма
"Та трясця ж вашій матері!" – думаю про настирливий рингтон мобільного, що будить мене у вагоні "Інтерсіті+" дорогою до польського Перемишля. ...
понедельник, 15 июля 2019 05:20

Египетскую звезду размножают в июле

  Комментировать

- Взялась разводить пентас. На этом растении раскрываются яркие зонты из мелких цветков. За это его часто называют египетской звездой, - рассказывает Снежана Левченко, 47 лет, из Черноморска Одесской области. - Цвести может весь год, но это истощает растение. От этого цветков мало и выглядят чахлыми.

Цветет пентас ланцетный с октября по февраль. Бывает белого, сиреневого, розового, красного или малинового цвета. В середине июля как раз хорошо его размножить. Пентас можно выращивать в цветнике. Для этого семена сеют на рассаду и в мае пересаживают на улицу. Для комнатного размножения требуется от взрослого растения отколоть черенок и посадить в горшок.

- Вазон не должен цвести непрерывно. Хотя может это делать от комплексной прикормки. Но растение от этого устает и погибает. Лучше дать отдохнуть, тогда следующая волна цветения будет пышнее.

Влага для пентаса важна. Одних поливов мало, нужно еще и опрыскивание. Или поставить вазон в поддон с керамзитом или мхом.

- Дно не должно соприкасаться с водой. Тогда корешки не будут гнить, а только поддерживаться во влажной среде.

Пентасу нужны частые пересадки. Особенно в первые два года, когда растение активно наращивает молодые побеги. Они быстро укореняются, и в горшке им становится тесно. Поэтому раз в год обязательно нужно увеличить горшок.

- Чтобы куст выглядел аккуратно, перед цветением обрезаю побеги на высоте 40 сантиметров.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Египетскую звезду размножают в июле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15
 Просмотров: 26074
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко 8 Просмотров: 13032
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
5
 Просмотров: 11395
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
 Просмотров: 11061
Зеленский по телефону будет просит Гройсмана об увольнении
Зеленский по телефону будет просит Гройсмана об увольнении 1 Просмотров: 9999
Сад-огород
Благодаря прищипыванию к винограду доходит больше солнца
Благодаря прищипыванию к винограду доходит больше солнца Просмотров: 18
Июльскую картошку собирают в октябре
Июльскую картошку собирают в октябре Просмотров: 189
Скидка 10 процентов за отзыв на биопродукты " Санекс Septix"
Скидка 10 процентов за отзыв на биопродукты " Санекс Septix" Просмотров: 18
Наперстянка цветет на второй год
Наперстянка цветет на второй год Просмотров: 189
Плоды груши Банановая не имеют кислинки
Плоды груши Банановая не имеют кислинки Просмотров: 72
Больше всего комментируют
17
Помилованый политический заключенный рассказал о пытках в российской колонии
9
На выборы в Раду партии потратили уже полмиллиарда гривен
8
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко
7
Копченая скумбрия и рыбка-гриль - что едят на день рыбака
6
Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ
Голосов: 1009
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua