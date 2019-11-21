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понедельник, 25 ноября 2019 05:36

Доильный аппарат способствует увеличению количества молока

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— Полгода работала на польского фермера, — говорит 27-летняя Екатерина Ткачева из города Бершадь Винницкой области. — Доят коров только аппаратами. Не только для увеличения надоев, но и для здоровья животных и чистоты молока.

Аппарат равномерно выдаивает животное, разминает соски. Уменьшается риск маститов и других болезней коровы.

— Когда вернулась домой, купила такой же, — говорит Екатерина.

Ее родители держат шесть коров. Готовят творог и сметану на продажу.

— Сначала мать боялась техники. Мол, привыкла вручную. Но быстро научилась пользоваться. Достаточно помыть вымя, подсоединить аппарат и нажать кнопку. Выключится сам. Это уменьшает затраченное время и увеличивает надои. Раньше корова давала 24-26 литров молока в день, сейчас 28-30.

Коров поочередно доят одним аппаратом. Это в четыре рааза быстрее, чем вручную.

- Если колеблетесь, следует попробовать, - советует Екатерина. — Можно купить подержанный аппарат. Вдруг не понравится вам или не подойдет животному, всегда продадите.

Доильные аппараты служат не менее 10 лет. Их легко мыть и дезинфицировать. Покупают на подарок женщинам, которые держат хозяйство.

— Родители подарили такой сестре, которая тоже держит коров. Она в декрете с двумя детьми. Взяли чуть меньший. Говорит, аппарат облегчил уход за животными. За несколько месяцев до этого думали их продать. А теперь хотят оставить еще одну телочку.

Доильные аппараты бывают двух видов — с сухими и масляными насосами. Первые - дешевле, но работают громче, вторые - наоборот.

— Скот приучают постепенно. Сначала доят вручную, но включают аппарат на несколько минут. На следующий день — дольше. Смотрят на реакцию животного. Когда перестает обращать внимание, подсоединяют к соскам, — говорит винничанин 37-летний Василий Зубов, менеджер по продаже сельхозтехники.

Доильные стаканы изготавливают из алюминия, нержавеющей стали или поликарбоната.

— Советую брать металлические. Благодаря весу лучше выдаивают, — продолжает Зубов. — Есть комплектации с насадками для коз, овец и кобыл. Аппараты нетяжелые. Их легко переносить и мыть. Просты в пользовании. Достаточно включить в розетку и подсоединить к соскам. Одну корову выдаивают за 5 минут. По звуку слышно, когда молоко больше не течет. Более дорогие устройства оборудуют автоматикой. Такие выключаются сами. Можно доить нескольких животных одновременно.

Автор: Наталия СТОЛЯРЧУК
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