Ноябрь - важен для подготовки растений к зиме.

Поздней осенью белят деревья, чтобы уничтожить вредителей, которые прячутся под корой. Известкование защищает фрукты от солнечных ожогов. В известь следует добавлять медный купорос. Молодые деревья белят раствором из глины и коровяка.

Приствольные круги плодовых деревьев накануне холодов нужно замульчировать 10-сантиметровым слоем торфа. Теплолюбивые сорта винограда снимают со шпалер. Обрезают. Сначала лозу прикрывают шифером и досками, а затем землей. Так лоза не выпреет и хорошо сохранится до весны.

В первой декаде ноября завершают уборку капусты поздних сортов. Свежие головки закладывают на хранение.

При температуре воздуха +2...-3°С можно начинать высевать овощи под зиму. Хорошо укрытые семена перезимуют и весной прорастут. Запас семян должен быть вдвое больше, чем для весны. Морковь высевают в немного мерзлую землю. Сухие семена петрушки высевают в бороздки. Присыпают и укрывают. Петрушка долго не прорастает, поэтому не стоит волноваться за всходы. Семена нежного салата хорошо зимуют в почве. Укроп и щавель высевают во второй половине ноября с началом заморозков.

Готовят почвенные смеси для теплиц и парников, заносят их в укрытие. Насыпают землю в полиэтиленовые мешки для закладывания рассады весной.

Обрезают хризантемы. Накрывают кусты сухими листьями и ветками ели. После первых заморозков в ноябре ирисы укрывают слоем торфа.