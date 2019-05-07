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понедельник, 13 мая 2019 07:40

"Дерево-сад" плодоносит яблоки разных сортов

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- Мой папа любил сажать сад. Я продолжила эту традицию и теперь собираю плоды каждый год. Знакомый посоветовал посадить "дерево-сад" или многосортовое, - говорит 60-летняя Надежда Полевая из поселка Борыня Турковского района на Львовщине.

Дерево растет и плодоносит во всех климатических зонах Украины.

- Я люблю, как на нем выглядят яблоки зеленого, желтого и красного цвета, как светофор. А еще я легко его привила от нескольких почек разных сортов плодовых деревьев, - продолжает.

Если есть небольшой участок земли и хочется разместить много деревьев, то "дерево-сад" идеальный вариант.

Заказать его и получить консультацию по посадке можно на сайте titovchp.uaprom.net, или по тел .: 0 (99) 604 33 22, 0 (63) 461 88 32, 0 (67) 629 94 55.

В наличии есть пять разных комбинаций по три сорта яблони. Успейте заказать и получить эти замечательные растения в этом сезоне.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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