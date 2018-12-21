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понедельник, 24 декабря 2018 00:55

Цикламен цветет три месяца

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- Цикламен мне передарила сестра. Получила от парня. Не хочет возиться с растениями, - говорит Марина Сивопляс, 37 лет, из города Киберцы Волынской области. - Цветок капризный. Любит, чтобы для него создавали условия. Зато потом цветет на славу. Зима для цикламена - пик цветения.

Растение называют альпийской фиалкой. Цикламен бывает белый, розовый, красный, бордовый и фиолетовый. Цветет три месяца, до самой весны. Должен стоять в помещении с температурой не выше 15 ° С. Не выносит жару и духоту.

- Стараюсь закрывать от солнца. Может обжечь листья. Свет должен быть рассеянный. Хорошо, когда на окне есть жалюзи. Если не будет хватать света, листья начнут желтеть.

Подпитывает растение в период активного роста и во время цветения. Процедуру проводит раз в несколько недель. Удобрения не должны содержать азота, а то будут быстро расти листья, а не бутоны. Кроме этого, перекорм азотными удобрениями способствует появлению серой гнили.

- Цикламен поливаю два раза в неделю, небольшими порциями. Так, чтобы вода не попадала на листья. Или ставлю горшок с цикламеном в миску с водой и держу, пока не промокнет верхний слой почвы. Тогда достаю, помещаю на решетку, чтобы стекла лишняя вода. Так она не доходит на верхушки клубня, где расположена точка роста.

После цветения наступает период отдыха. Постепенно уменьшает полив. Прекращает его полностью, когда надземная часть отмирает. Ставит горшок с цикламеном в прохладное затененное место. Летом меняет землю. Дно горшка выстилает мелким щебнем. Всыпает земляную смесь. Готовит ее, смешивая торф, песок и перегной в равных частях. Клубни наполовину должны быть над поверхностью.

- Горшок для цикламена нужен небольшой. От луковицы до стенки вазона слой почвы не должен быть больше 2-3 см.

Размножает растение делением корневой системы. Осторожно разрезает клубень пополам. Срезы обрабатывает зеленкой и оставляет на трое суток, чтобы поверхность подсохла. Тогда сажает.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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