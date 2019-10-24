Черных червей уничтожают ежи

- Такое впечатление, что кому-то очень насолил и во двор забросили ведро черных червей, - рассказывает Иван Карпеченко, 58 лет, из поселка Кирилловка Акимовского района Запорожской области.

- Точно так же - у несколько человек, живущих возле поля. Черви облепили забор и грызут его. Не могу перейти двор. Наступаю на червей, и они хрустят. После того стоит страшная вонь.

Черные черви или кивсяк относятся к отряду двухпарных многоножек. Длина тела составляет 10-12 см. Заводятся на заброшенных участках. Тело покрыто панцирем. Поэтому у червей мало врагов. Ими питаются только ежи и грачи. Отравленные приманки тоже не действуют. Кивсяков можно только собирать вручную.

- Эти черви человеку не вредят. Едят листья, картофель, морковь и другие овощи на огороде, - говорит запорожский энтомолог Святослав Василюк, 62 года. - Кивсяк массово размножился из-за дождливого лета. Исчезнут с похолоданием, а оно уже близко. Если в следующем году снова будут лить дожди, нашествие повторится.