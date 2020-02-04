Чернозем удобряют каждые пять лет

- Не всякий перегной годится для удобрения, - говорит Максим Кияница, 57 лет, из села Славское Сколевского района Львовской области. - Лучший - конский. В нем много питательных веществ, он греет землю.

Мужчина раструшивает удобрение по огороду. На сотку - 400-600 кг. Оно питает и разрыхляет почву, поддерживает микрофлору.

- Овечий и свиной навоз лучшие на компост, - продолжает. - Питательный и куриный помет. Он удобряет землю в течение трех лет. Но надо быть осторожным. Я раз посыпался много и рассада сгорела. Куриный помет следует разводить.

Ведро куриного помета растворяет в 100 л воды, оставляет на две недели для брожения. Литр готового раствора размешивает в ведре воды и поливает огород.

- Свежий навоз не подходит для удобрения. В этом году растения не удобрит, будет только вытягивать из почвы азот на разложение соломы, опилок, торфа. Содержит семена сорняков. Разбросаешь по огороду - все лето с сапой провозишься.

Перегной образуется из навоза за два года. Когда перепрел содержит вдвое больше азота, фосфора и калия. Становится однородный, вязкий и смешивается с землей.

Не надо вывозить навоз на огород. Пока будет лежать до весенней пахоты, из него выветрится азот.

В песчаный грунт вносить навоз целесообразно весной. Земля промывается талыми водами и удобрение вымоется. Осенью делать это стоит разве что на глине.

- Песок следует удобрять ежегодно. Такой участок у меня за селом. Ранее собирали с него четыре мешка картошки, а после удобрения - 10. А возле дома чернозем. Туда навоз вывожу раз в пять лет.

Хозяин устроил навозные ямы за хлевом у орехов. Они убивают запах и отгоняют мух.

- Те не роятся, потому что не любят запах ореховых листьев.