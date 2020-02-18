Черешни сажают в глинистую почву

Лидия Гаврилова, 50 лет, из села Гусарка Бильмакского района Запорожской области выращивает черешни. Рассказывает о сортах и особенностях ухода за ними.

— Высадила три года тому назад ряд молодых черешен, — говорит. — Сорт Любава устойчив к морозу и дает стабильный урожай. Ее сажают рядом с сортами Дончанка или Ярославна. Деревья опыляют друг друга. Ягоды сочные, сладкие и устойчивые к растрескиванию. Для защиты деревьев от мороза обложила их ботвой кукурузы. Соломой не мульчирую, чтобы не привлекать мышей.

Хорошо выдерживают нестабильную погоду украинские сорта Талисман, Электра, Василиса прекрасная и Джерело.

— Среди поздних сортов радует сорт Королева, — рассказывает Лидия Гаврилова. - У нее что ягоды, что сок - почти черные. Они не трескаются и не гниют. Но без опылителей сорт урожая не даст. Поэтому поблизости должна быть черешня Карина, Регина или Бурлат.

Сейчас популярен гибрид черешни с вишней — дюк. Имеет крупные вишневые ягоды. Дерево родит через три года после посадки. Дюк не любит много влаги, потому что трескается кора. Достаточно той воды, которую впитывает с дождями. Из всех удобрений больше всего нуждается в калии.

Мало выбрать урожайный сорт. Надо подбирать еще и правильную землю. Черешням подходит глинистая земля. Тяжелый грунт разрыхляю песком, а кислую развожу известью.

Выкапывает яму глубиной 40 и шириной 80 см. На дно вбрасывает 10 кг перегноя, 50 г сернокислого калия, 100 г суперфосфата. Этой смесью заполняет яму на треть так, чтобы в центре был бугорок. Присыпает землей и ставит саженец. Обрезает на треть, чтобы быстро прижился.