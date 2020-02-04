Черенки смородины держат в растворе меда

- Осенью с куста смородины делаю десяток черенков. За зиму укоренятся и к весне будут отростки, - рассказывает Светлана Ливинская, 33 года, из села Рудня Козелецкого района Черниговской области.

Нарезает черенки по 15-20 см, чтобы на каждом было три почки. Первый надрез должен быть косой и под нижней почкой. Второй ровный - на сантиметр выше верхней почки. Веточки ставит в банку со сладкой водой. Для этого в 3 л воды растворяет 1 ст. л. меда или сахара. Держит на окне в теплом месте. За 20-25 дней пустят корни.

- Чтобы растениям не навредили морозы, на подоконник надо положить пенопласт.

Сажает черенки в ящики с почвой. Поливает теплой отстоянной водой. Весной, когда на улице + 10 ° C, пересаживает в сад. На поверхности должна остаться одна почка.

- Высаживаю, когда еще не распустились. Иначе корни не успеют окрепнуть и побег засохнет. Потому что листья начинают испарять влагу, а корни не могут ее восстановить.

Поливает и утрамбовывает землю с обеих сторон. Так смородина лучше принимается и растет.

- Когда вижу, что проклевываются отростки, подливаю азотным удобрением. На 10-литровое ведро воды кладу столовую ложку.