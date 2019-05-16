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понедельник, 20 мая 2019 07:06

Букетные огурцы родят в десять раз больше обычных

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— В прошлом году впервые попробовала Младшего лейтенанта — сорт огурцов, на котором плоды растут пучками, — рассказывает Оксана Круть, 54 года, из села Мостище Перемышлянского района Львовской области. — Похож на зеленый букет. Его удобно выращивать, потому что занимает мало места. Ростки короче, чем у обычных огурцов, можно сажать и на балконе.

- Семена этих огурцов дороже, чем обычные, - продолжает. — Но их не надо густо сеять. Куст букетных огурцов заменяет 10 кустов обычных. На одном узле завяжется до 10 плодов. С одного беру 8-10 килограммов урожая.

Младший лейтенант созревает позже, зато побеги обильно усыпаны плодами. Раньше урожай дают сорта Карапуз, Алфавит и Балалайка. Такие гибриды идеально подходят, когда нужен максимальный урожай в сжатые сроки.

Семена погружает в теплую воду до набухания. Смешивает по одной части опилок и торфа и две части перегноя, кладет в пластиковые стаканчики. В каждый сажает пророщенное зерно. Накрывает стаканчики пленкой. Через три дня появляются всходы. Тогда снимает пленку и ставит рассаду на подоконник. Через пять дней переносит в теплое место — должно быть около +22°C. Для закаливания выносит на веранду и открывает окно. Высаживает на грядку, когда земля прогреется до +10°C. Делает ямки глубиной 10 см.

— На пучковых огурцах может усыхать завязь, если не хватает микроэлементов в земле. Поэтому за 10 дней до посадки перекапываю грядку и вношу удобрения.

Сыплет 15 кг компоста и 2 ст. л. минерального удобрения. Этого количества хватит на 1 кв. м. За сутки до высадки грядку обильно поливают.

— Пучковые огурцы не переносят тесноты. Кусты сажаю в один ряд на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. В каждую лунку сначала вливаю по литру теплого розового раствора марганцовки.

Стебли огурцов подвязывает. Натягивает два провода на высоте 2,3 м друг от друга. К проволоке подвязывает шпагат. Его крепит под первой парой листьев свободной петлей. На одной проволоке подвязывает одно растение, а следующее - на второй. Оставляет 20 см свободного шпагата, чтобы потом можно было ослабить подвязку. Шпагат вокруг растения вращает по часовой стрелке. Когда стебли вырастают до метра, верхушку прищипывает. Поливает вечером или утром отстоянной теплой водой. Подкармливает раствором птичьего помета в концентрации 1 к 20 или коровяка 1 к 10.

— Огурцы лучше станут наливаться, если опрыскать их препаратами Циркон или Эпин специальным раствором. Делаю это перед раскрытием бутонов и в период массового цветения.

Урожай собирает через 40 дней после посева. Вырастают до 10 см. Большими не становятся даже в случае перерастания, потому что пучковые сорта являются подвидом корнишонов.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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