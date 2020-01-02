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понедельник, 06 января 2020 05:30

Биопродукы "Санекс Septix" не позволят испортить праздник

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- На праздники всегда много гостей, - рассказывает 50-летняя Ирина Максименко из Ивано-Франковска. - Живу в частном доме, есть выгребная яма и туалет на улице. Чтобы праздники не были испорчены и сточные воды не переполнили яму, использую биопродукты "Санекс Septix".

Эти биосредства имеют множество преимуществ. Они уменьшают периодичность выкачивания септиков, продлевают срок службы дренажных систем и улучшают работу дренажных полей фильтрации. Также поддерживают чистоту канализационных труб, нейтрализуют действие моющих средств и предотвращают закупоривание сточных труб. Продукты не повреждают пластиковые или металлические детали сантехнических изделий.

"Санекс Septix" - биосредство для переработки отходов выгребных ям, септиков и канализации в домах и квартирах. Эффективно превращает их в жидкость без запаха, восстанавливает дренаж.

"Санекс Био Дрен" и "Санекс Универсал" используют для экстренной очистки труб и профилактики.

- Эти два средства не дают образоваться жировым пробкам, - продолжает Ирина Максименко. - Я всегда спокойна, что в доме ничего не будет вонять из труб и они не забьются.

Заказать биопродукты, получить квалифицированную консультацию можно на сайте t-klio.dp.ua

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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Дата
06
января

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