Биопродукты Septix — необходимые помощники зимой

В зимний период, когда то начинается оттепель, то бьют сильные морозы, большинство жителей частных домов беспокоятся об очистке выгребных ям и септиков.

Главная ошибка жителей частного сектора - ежемесячное выкачивание жидкости из выгребной ямы. Ассенизатор откачивает жидкость, а отходы все равно остаются на дне или стенах ямы. Огромная проблема: при выкачивании нарушается функциональность выгребной ямы. И со временем вообще перестает работать дренажная система.

Биопродукты Septix прежде всего, позволяют "дышать" дренажным каналам. Если их использовать ежемесячно, то отходы превратятся в жидкость. Ее выкачивают насосом на газон через три месяца постоянного использования.

"Универсал" из серии Septix — биоконцентрат, который вымоет с внутренней поверхности трубы жировые, пищевые и другие органические отходы в кратчайшие сроки. Бактерии будут работать и в септике, перерабатывая жировые лепешки на поверхности жидкости.

Заказать биопродукты, получить квалифицированную консультацию можно на сайте t-klio.dp.ua.