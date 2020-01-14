Биопродукты Septix — необходимые помощники зимой

 
Ексклюзивы
1/5
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 684
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 540
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3051
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 837
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1476
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 810
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 630
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 8343
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 405
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 495
Фото
Все фото
2
2
2
7
1
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1377
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2889
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2088
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3987
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
19 января 2020
Просмотров: 450
Провела паралелі
– Тепер я безробітний. Дякую президенту й міністру Авакову, – каже знайомий із сусіднього будинку. Понад три роки працював у ...
понедельник, 20 января 2020 05:30

Биопродукты Septix — необходимые помощники зимой

  Комментировать

В зимний период, когда то начинается оттепель, то бьют сильные морозы, большинство жителей частных домов беспокоятся об очистке выгребных ям и септиков.

Главная ошибка жителей частного сектора - ежемесячное выкачивание жидкости из выгребной ямы. Ассенизатор откачивает жидкость, а отходы все равно остаются на дне или стенах ямы. Огромная проблема: при выкачивании нарушается функциональность выгребной ямы. И со временем вообще перестает работать дренажная система.

Биопродукты Septix прежде всего, позволяют "дышать" дренажным каналам. Если их использовать ежемесячно, то отходы превратятся в жидкость. Ее выкачивают насосом на газон через три месяца постоянного использования.

"Универсал" из серии Septix — биоконцентрат, который вымоет с внутренней поверхности трубы жировые, пищевые и другие органические отходы в кратчайшие сроки. Бактерии будут работать и в септике, перерабатывая жировые лепешки на поверхности жидкости.

Заказать биопродукты, получить квалифицированную консультацию можно на сайте t-klio.dp.ua.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Биопродукты Septix — необходимые помощники зимой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
10
 Просмотров: 25497
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в &quot;Борисполе&quot;
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в "Борисполе"
16
 Просмотров: 18436
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
9
 1 Просмотров: 16057
В Украине станет сложнее продать автомобиль
В Украине станет сложнее продать автомобиль Просмотров: 14373
Гороскоп на 18-19 января: чем нельзя заниматься
Гороскоп на 18-19 января: чем нельзя заниматься
 Просмотров: 13869
Сад-огород
"Моя малина сама себя продавала"
"Моя малина сама себя продавала" Просмотров: 27
Королевские орхидеи цветут от стресса
Королевские орхидеи цветут от стресса Просмотров: 531
Septix сделает ваши праздники чистыми и спокойными
Septix сделает ваши праздники чистыми и спокойными Просмотров: 9
Декоративные перцы опыляют ватной палочкой
Декоративные перцы опыляют ватной палочкой Просмотров: 216
Биопродукы "Санекс Septix" не позволят испортить праздник
Биопродукы "Санекс Septix" не позволят испортить праздник Просмотров: 18
Больше всего комментируют
3
"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского
2
Россия ежегодно финансирует боевиков на 30 млрд рублей
1
Авиакатастрофа Boeing 737: эксперт объяснил, как Украине нужно действовать с Ираном
1
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
1
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Голосов: 688
Голосование Зачем прослушивали премьера Гончарука?
  • Коломойский хочет сменить правительство
  • Это попытка отвлечь от проблем в "Слуге народа"
  • Премьера запугивают
  • Молодой кабмин зацепил схемы олигархов
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua