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четверг, 11 марта 2021 05:05

Биопродукты "Санекс Septix" обеспечат беззаботную весну

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Каждому жителю частного дома знакома ситуация, когда в начале весны выгребную яму нужно откачивать еженедельно. Отсутствие проблем с обслуживанием септика и, как следствие, правильное начало весны гарантируют биопродукты канадского производства "Санекс Septix". Они действенны при любых температурах. Восстанавливают работу старых выгребных ям, очищают дренажные каналы и перерабатывают органические отходы, которые накапливаются на дне.

- Ассенизатор ранее вызывал чуть ли не каждые три недели, - говорит 49-летний Роман Зленченко из села Подлужье Тисменецкого района на Прикарпатье. - Потом раз в две недели, потом еще чаще. А это все деньги. Тогда посоветовали "Санекс Septix" и я забыл об обслуживании выгребной ямы. Достаточно ежемесячно влить раствор биопродукта.

Для очистки труб и переработки отходов в выгребных ямах, септиках и канализации применяют биопродукт "Комплекс". Потребители отмечают его удобство - таблетку надо поместить в бачок унитаза и она выполнит работу.

Препарат "Bio RO Septix" - уникальный по составу биопродукт, перерабатывающий отходы в агрессивных стоках с повышенным содержанием солей и химических веществ, при использовании ионообменных фильтров.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua. По телефону 0 (96) 413 68 45 вас проконсультируют и предложат оптимальный продукт.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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