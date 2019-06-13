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понедельник, 17 июня 2019 05:10

Биопродукты "Санекс Septix" не оставят бактериям шанса

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"Санекс Septix" - биосредство для выгребных ям, септиков и канализации. Его особенностью является то, что биопродукт перерабатывает отходы в жидкость без запаха. В летнюю жару надо именно это. Также "Санекс Septix" восстанавливает объем выгребной ямы и дренаж. Действует при любой погоде и эффективно уничтожает бактерии.

Преимуществом средства является то, что хозяева экономят время и деньги. Не надо вызывать ассенизатора. Тот не всегда добросовестно вычистит яму, еще надо долго ждать. С "Санекс Septix" таких проблем нет. Средство очень удобно и незаметно в использовании.

"Санекс Универсал" из серии "Санекс Septix" используют для срочной очистки труб и профилактики. Чистит всю внутреннюю поверхность трубы. Уничтожает неприятные запахи. Средство как можно быстрее решит неприятную проблему засорения.

"Санекс Ro Septix" эффективно очистит ямы с агрессивными стоками: солями, химическими веществами. Биосредство хорошо разлагает микробиологические вещества в выгребной яме и туалете.

Канадские биопродукты

можно заказать на сайте

www.t-klio.dp.ua.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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