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Биопродукты "Санекс" решают проблемы засоренных труб

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- Вся химия, которую я раньше покупала для очистки труб, не прочищала их полностью. Жировые пробки оставались. Но с этим помог биопрепарат "Санекс Универсал", - рассказывает 39-летняя Леся Кривецкая из города Горохов на Волыни.

В результате реакции химического средства с жировыми отходами получается плотная смесь, напоминающая пластилин. Когда загустеет, становится подобна пластмассе. Ее крайне сложно удалить из выгребной ямы - оседает на стенах и дне септика.

Леся Николаевна использует "Санекс Универсал" два года.

- Биопрепарат очищает трубы от органических отходов по всей длине. Пользуюсь им раз в месяц.

Биопродукты "Санекс Био Дрен", "Санекс Универсал" или "Санекс TZB-EDL" предотвращают образование жировых пробок. "Санекс Универсал" начинает действовать в первые 6 часов после применения.

Препараты безопасны для людей и животных, способны биологически разрушаться.

Заказать биопродукты "Санекс" и получить консультацию можно на сайте: http://t-klio.dp.ua

Автор: Олеся ЯВОРСЬКА
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