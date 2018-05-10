Биопродукты "Санекс" решают проблемы засоренных труб

- Вся химия, которую я раньше покупала для очистки труб, не прочищала их полностью. Жировые пробки оставались. Но с этим помог биопрепарат "Санекс Универсал", - рассказывает 39-летняя Леся Кривецкая из города Горохов на Волыни.

В результате реакции химического средства с жировыми отходами получается плотная смесь, напоминающая пластилин. Когда загустеет, становится подобна пластмассе. Ее крайне сложно удалить из выгребной ямы - оседает на стенах и дне септика.

Леся Николаевна использует "Санекс Универсал" два года.

- Биопрепарат очищает трубы от органических отходов по всей длине. Пользуюсь им раз в месяц.

Биопродукты "Санекс Био Дрен", "Санекс Универсал" или "Санекс TZB-EDL" предотвращают образование жировых пробок. "Санекс Универсал" начинает действовать в первые 6 часов после применения.

Препараты безопасны для людей и животных, способны биологически разрушаться.

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