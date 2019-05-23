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понедельник, 27 мая 2019 05:06

Биопродукты "Санекс" избавят от засоров, плесени и излишних отходов

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В период летней жары актуальным становится устранение запаха из выгребной ямы. А запах - это следствие накопления органических отходов. Вызвать ассенизатора недешево. Поэтому наиболее эффективно в решении этой проблемы справятся биопродукты ТМ "Санекс Septix". После трехмесячного использования биопродукта отходы из ямы можно откачивать на огород. Эта жидкость без запаха является удобрением.

Канадские биопродукты "Универсал" и "Био Дрен" ТМ "Санекс Septix" помогут очищать трубы от жировых и других органических отложений. Чистят всю протяженность внутренней поверхности трубы. Также продукты эффективно избавляют от неприятного запаха.

А с нейтрализатором плесени "Санекс Bio Septix" легко освежить дом и вспомогательные помещения. Биопродукт натуальный и не навредит здоровью во время уборки, как много химических средств.

В мае набор "Санекс Био Дрен" и "Санекс Комплекс" доставят бесплатно Укрпочтой.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте www.t-klio.dp.ua.

Автор: Ярина ЛУКОМСКАЯ
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