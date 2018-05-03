Биопрепарат "Санэкс" позволяет хозяйкам экономить

- Раньше покупала много химических средств для дома. Выбирала дешевле и плохого качества. От них кожа на руках пересыхала и чесалась. Больше года использую "Санекс". Проверив биопродукт в быту, рекомендую его, - говорит 35-летняя Арина Нестерук из поселка Ракитное Ривненской области.

Канадская компания Nviron Biosolutions Inc предлагает средства для очистки выгребных ям "Санекс", биотаблетки "Санекс Комплекс".

- Вызывать ассенизатора теперь не надо. Использую "Санекс" весь год. Выгребная яма "дышит". Концентрат "Санекс Универсал" применяю для очистки труб. Они часто загрязнялись. Но "Санекс" справился. Ежемесячное профилактическое применение дает результат, - говорит Арина Нестерук.

- Спреем "Санекс Septix" мою окна и зеркала. Биопрепарат не оставляет разводов.

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