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понедельник, 16 июля 2018 06:35

Биопрепарат "Санекс" избавит от вони и услуг ассенизатора

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- Раньше в жару невозможно было подойти к выгребной яме. Вонь стояла, - говорит 55-летняя Мария Ставицкая из села Глубокая Богородчанского района Ивано-Франковской области.

- Я бы уже сама ее вычерпывала ведрами, потому что ассенизатора не дождаться. Но теперь с "Санекс Septix" для очистки выгребных ям даже не думаю об этих проблемах.

"Санекс" для очистки выгребных ям действует в любую погоду. Перерабатывает отходы в жидкость без запаха. Через три месяца действия препарата ее откачивают насосом на землю. Используюткак удобрение для травы и деревьев.

Также есть "Санекс Комплекс" в виде таблеток. Их удобно применять, потому что таблетка помещается в бачок.

- "Санекс Био Дрен" и "Санекс Универсал" использую для того, чтобы прочистить трубы от жиров и остатков пищи. Летом много консервирую. Если трубы забиваются - запах убийственный. А биопродукты более действенные, чем вся та химия, которую покупала раньше.

"Cанекс Septix" можно приобрести на сайте http://t-klio.dp.ua. Здесь вы также получите консультацию. Полезная экономия и здоровье семьи - это и есть применение биопрепаратов "Санекс".

Автор: Олеся ЯВОРСЬКА
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Дата
16
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