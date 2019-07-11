Биопрепарат помогает убирать запах в летнюю жару

— В Польше работали в теплицах. Там все сорняки складывали на кучу и поливали биопрепаратом. Сорняки за неделю превращались в биоудобрение, — рассказывает 42-летняя Ирина Катеринчук из города Калиновка Винницкой области.

— Заметила, что поляки применяют биопрепараты везде. В туалете общего пользования, в коровниках и свинарниках. Летом в жару не было запаха совсем. Разговорилась с местным. Тот пояснил, что биопрепараты - крутая штука. Их продают разведенными и в порошке. Тот, что в порошке, выгоднее, потому что разводят его обычной водой. Когда ехала домой, взяла это средство родителям.

Биопрепарат содержит бактерии, питающиеся органическими веществами. От этого растения быстрее перегнивают.

- Родители сначала с недоверием отнеслись к зарубежному порошку. Отец годами держал компостную яму и хорошо знал, что органические остатки гниют три-четыре месяца. Мы посыпали все биопрепаратами. Уже через неделю отец не мог поверить глазам, что все перегнило. Когда закончились привезенные средства, купили в садовых магазинах. Их можно заказать и в интернете, есть различных фирм. Одни борются с запахом и отходами, вторые нужны для удобрения и укрепления овощей, — говорит Ирина.

Биопрепарат безопасен для пчел и животных. Его можно применять в курятниках, свинарниках, сараях со скотом.

— Хорошо применять в крольчатниках. Клетки, обработанные биопрепаратом, остаются чистые и сухие. В них совсем нет запаха. Такая себе биологическая дезинфекция. Животные меньше болеют. У свекрови возникла проблема — чистить курятник. Он был размещен над свинарником. Пока у нее хватало здоровья, раз в месяц выгребала отходы сапой. Теперь не может. Куры ходят чумазые. Мы раз в полгода добирались до того курятника и чистили его. Теперь посыпали биопрепарат — и там постоянно чисто и сухо. Свекровь думает, куры поумнели и не гадят в клетке, а только на улице. Каждый раз радуется чистым яйцам, — добавляет Ирина Катеринчук.

Биопрепараты также используют дома для засоренных труб и чистка надворных туалетов.