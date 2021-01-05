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понедельник, 11 января 2021 00:31

"Bio Septix" бесплатно доставят Укрпочтой

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Владельцы частных домов хорошо знают канадские биопродукты "Bio Septix" для выгребных ям. Они надежно и эффективно борются с проблемами септика и уличного туалета при любых температурах.

Биопрепарат "Универсал" из серии "Bio Septix" необходим для прочистки и профилактики труб на кухне. От холодной воды жиры забивают стоки и дренаж в выгребной яме. Биопродукт очищает не только сливное колено, но и всю внутреннюю поверхность стока. Предотвращает образование жировых пробок. Литровой бутылки концентрата хватит на полгода ежемесячного использования для очистки трубы длиной 5 м. На праздники именно "Универсал" станет залогом вашего спокойствия.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua. В январе компания предлагает бесплатную доставку Укрпочтой любого биопродукта.

Консультанты "Bio Septix" всегда посоветуют, как применять препарат, какой продукт лучше выбрать для определенной ситуации.

Получите квалифицированную консультацию и выберите эффективное биосредство канадского производства.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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