"Bio Санекс Septix" - надежный помощник в зимнее ненастье

Зима в этом году удивляет погодой, а дожди и мокрый снег не добавляют владельцам частных домов времени для отдыха. Изменение погоды и накопления органической массы вызывают неприятный запах из выгребной ямы. Ее следует очищать ежемесячно. Это раздражает хозяев, потому что занятие не из самых приятных и недешевое. Решение предлагает компания "Bio Septix".

Канадский биопродукт эффективно действует при любых условиях и температуре. Устраняет неприятные запахи из ямы, а отходы превращает в безвредную для почвы жидкость. Восстанавливает работу дренажной системы. Биопродукт работает в условиях повышенного содержания солей и химических веществ в сточных водах.

Также в серии "Bio Septix" есть продукты, которые помогут легко прочистить трубы в доме, убрать жировые пробки и устранить неприятный запах. При регулярном использовании трубы вообще забиваться не будут.

Биопрепарат "Универсал" необходим для профилактики и прочистки труб. От холодной воды жиры забивают проходы, соединения, колена и дренаж в выгребной яме. Биопродукт чистит не только сливное колено, но и всю внутреннюю поверхность трубы от мойки. Также бактерии продолжают работать в выгребной яме.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua. По 14 февраля действует приятная акция для покупателей.