"Bio Санекс Septix" - надежный помощник в зимнее ненастье

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 945
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 1989
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 531
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2835
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2313
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1152
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3114
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4726
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 639
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
3
2
2
2
7
Семена закладывают в период растущей Луны
Семена закладывают в период растущей Луны
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 729
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1503
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 981
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 513
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3483
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 882
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
понедельник, 10 февраля 2020 05:30

"Bio Санекс Septix" - надежный помощник в зимнее ненастье

  Комментировать

Зима в этом году удивляет погодой, а дожди и мокрый снег не добавляют владельцам частных домов времени для отдыха. Изменение погоды и накопления органической массы вызывают неприятный запах из выгребной ямы. Ее следует очищать ежемесячно. Это раздражает хозяев, потому что занятие не из самых приятных и недешевое. Решение предлагает компания "Bio Septix".

Канадский биопродукт эффективно действует при любых условиях и температуре. Устраняет неприятные запахи из ямы, а отходы превращает в безвредную для почвы жидкость. Восстанавливает работу дренажной системы. Биопродукт работает в условиях повышенного содержания солей и химических веществ в сточных водах.

Также в серии "Bio Septix" есть продукты, которые помогут легко прочистить трубы в доме, убрать жировые пробки и устранить неприятный запах. При регулярном использовании трубы вообще забиваться не будут.

Биопрепарат "Универсал" необходим для профилактики и прочистки труб. От холодной воды жиры забивают проходы, соединения, колена и дренаж в выгребной яме. Биопродукт чистит не только сливное колено, но и всю внутреннюю поверхность трубы от мойки. Также бактерии продолжают работать в выгребной яме.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua. По 14 февраля действует приятная акция для покупателей.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Bio Санекс Septix" - надежный помощник в зимнее ненастье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына 1 Просмотров: 23707
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен Просмотров: 17236
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
 1 Просмотров: 13779
Ранее была в розыске: показали фото 18-летней, которая застрелила инструктора тира
Ранее была в розыске: показали фото 18-летней, которая застрелила инструктора тира
3
 1 Просмотров: 10530
Рвалась на войну и хотела убивать: рассказали о 18-летней, которая застрелила инструктора тира
Рвалась на войну и хотела убивать: рассказали о 18-летней, которая застрелила инструктора тира
3
 Просмотров: 9252
Сад-огород
Готовят картошку для посадки
Готовят картошку для посадки Просмотров: 9
Шкурками мандаринов удобряют землю
Шкурками мандаринов удобряют землю Просмотров: 450
Салатовые баклажаны созревают 115 дней
Салатовые баклажаны созревают 115 дней Просмотров: 45
Хозяйство "Перемога" семь лет выращивает твердую пшеницу
Хозяйство "Перемога" семь лет выращивает твердую пшеницу Просмотров: 72
Семена закладывают в период растущей Луны
Семена закладывают в период растущей Луны
3
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
6
Зеленский не развернется в сторону России - социолог
6
Яна Дугарь прошла полиграф: обнародовали результаты
2
Черта повесили: как россияне реагировали на портрет Путина в лифте
2
Трамп уволил из Белого дома двух украинцев
2
Каменских очаровала новым "голым" фото из примерочной
Голосов: 1170
Голосование Что делать с рынком земли?
  • Рынок надо открыть. Земля - это собственность людей и именно люди должны решать продавать ее, или нет
  • У меня нет земли. Сапку никогда в руках не держал. Не мне решать
  • Продавать землю рано. Все скупят олигархи
  • Рынок надо открыть и для украинцев, и для иностранцев. Это поднимет экономику
  • Вопрос с землей должны решать только те, кто ею владеет. На референдуме
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua