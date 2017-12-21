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понедельник, 25 декабря 2017 00:41

Без "Санекса" на праздники не обойтись

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- Ко мне каждый год на Рождество приезжают дети с внуками. Готовим много, поэтому посуды и отходов немало. Вот прошлой зимой трубы и забились. Холодно, мороз, а мы воду носим с улицы, - рассказывает 58-летняя Анна Онишкевич из поселка Рудки на Львовщине.

Кума посоветовала женщине приобрести биопрепарат для очистки труб "Санекс Био Дрен".

- Раньше я всегда ассенизатора вызвала. Ждать приходилось долго, но я не знала о "Санексе". Как начала использовать его, забыла о забитых трубы и неприятный запах, - продолжает.

Биопродукты "Санекс Универсал" и "Санекс Био Дрен" используют для профилактики и прочистки труб от жиров и предотвращения образования жировых пробок. Средства производят в Канаде. Они экологичны, без химических добавок.

- Кума сказала, что "Санекс" можно и выгребную яму почистить. Я заказала его. В них акция до конца декабря и биопрепарат доставят бесплатно. Говорят, что с января услуги Укрпочты подорожают, то я сразу две упаковки приобрела.

ТМ "Санекс" перед Новым годом проводит акции для покупателей. Заказать препарат можно на сайте http://t-klio.dp.ua или купить в магазинах.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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Дата
25
декабря

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