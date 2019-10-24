Белую сливу сажают на солнечном месте

- Медовая слива, или белая медовка - самая вкусная. Плоды ароматные и сочные. Сладкие, с медовым привкусом, - говорит 59-летний Виктор Гаврилюк из Запорожья.

- С дерева получаю в среднем 30 килограммов слив. Жена готовит варенье, повидло, компоты, сок закатывает, в выпечку добавляет - для всего этот сорт подходит. На заморозку идеальна. После размораживания сохраняются форма и вкус.

Белая медовка созревает в конце июля. Плоды ярко-желтого цвета с беловатым налетом, весом 40-50 г.

- Сорт устойчив к засухе и морозам. Недостаток - он самобесплодный. Для опыления надо неподалеку посадить Венгерку раннюю или Ренклод Карбышева.

Не любит тени. Место ей нужно солнечное и безветренное, лучше на холме. Потому что излишней влаги не выдерживает.

- Лучше всего сажать осенью, до конца октября. Тогда дерево успеет к морозам укорениться и влаги хватит. Если весной - позже начнет расти и будет слабее.

Яму под белую медовку выкапывают глубиной 60 см. Почва подойдет суглинистая, песчаная или дерново-подзолистая. Землю смешивают с удобрениями.

- Нужно 10 килограммов перегноя, 10-15 - компоста, полкило древесной золы и столько же суперфосфата. На дно ямы следует насыпать слой битого кирпича толщиной 10-12 сантиметров. Тогда забрасывать земляную смесь.

Засыпает яму до половины. Поливает двумя ведрами воды. Когда впиталась, вкапывает посередине опору. Рядом ставит саженец. Присыпает его остальной землей. Аккуратно утрамбовывает. Мульчирует торфом.

- Поливаю пять-шесть раз за сезон. Лью по два ведра под дерево. Обрезаю трижды - в конце марта, в июне и в начале октября. Формирую крону, удаляю поврежденные ветви, боковые побеги укорачиваю.