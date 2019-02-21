Бархатные помидоры напоминают персики

- Пушистые помидоры напоминают персики. Покрыты пушком и по вкусу сладкие, - рассказывает Валентина Павловская, 44 года, из села Остров Тернопольской области. - Больше всего порадовал сорт Бархатный. С пяти кустов собрала три ведра помидоров. Пустила их на томат и салат с фасолью, где как раз надо мясистые плоды.

Кусты вырастают высотой 1 м, плоды круглые 150-200 г, красно-розового цвета. Вкус сладкий, с легкой кислинкой. Подобные сорта Седой принц и Шахерезада, но кусты и плоды вдвое больше. Американский сорт Пушистый кабан имеет желтые полосы на розовых плодах. Он популярен среди коллекционеров. Плоды напоминают персики, но вкус помидорный с кислинкой. Созревают за 110-115 дней, весят 200 г.

- Пушистые помидоры хорошо переносят недостаток освещения. Поэтому их выгодно сеять на рассаду.

Семена замачивают в розовом растворе марганцовки на 20 минут. Промывает и кладет на сутки во влажный платок или кусок тряпки. Сеет в ящики в начале марта.

Через два месяца в огороде выкапывает ямы размером 40х40 см, глубиной на штык лопаты. Делает их рядами на расстоянии в полметра. Засыпает полведра перегноя, 100 г суперфосфата, по 30 г калия и мочевины, 50 г золы. Все это в яме перемешивает с землей. Через неделю растения пересаживают на огород. Под каждое наливает по 1 л воды. Еще через неделю почву прикрывает прошлогодними листьями и соломой слоем 3-5 см. Подвязывают взрослые кусты к вкопанным в землю кольям.

В первый раз удобряет помидоры настоем коровяка. Складывает его в бочку до половины, заливает доверху водой, закрывает и настаивает пять дней. Разбавляет его 0,5 л в 10 л воды. Этой смеси достаточно для 20 кустов. Повторяет так еще через две недели. На третий раз сюда добавляет по 20 г нитроаммофоски и суперфосфата.