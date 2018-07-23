Баклажаны удобряют чаем

— Баклажаны - наиболее капризные овощи на огороде, - рассказывает 36-летняя Тамила Билоцеркивская из города Чигирин Черкасской области. - Не любят много влаги или солнце. Но погоду у Бога не закажешь. Подгоняю их рост удобрением.

Делает это трижды за сезон - во время цветения, перед сбором плодов и после него. При весеннем возделывании почвы добавляет 20 г мочевины на 1 кв. м. Когда завяжутся плоды, готовит раствор с 1 ч. л. аммиачной селитры, 3 ст. л. суперфосфата и 2 ч. л. сернокислого калия на 10 л воды. Осенью вносят на 1 кв. м 25 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия.

- Жидкость не должна попадать на стебли и листья растений. Но и под корень лить не стоит. Лучше всего взбрызнуть удобрением землю вокруг стебля. Периодически просапывать участок. Это улучшает вентиляцию и не дает загнивать корню.

Неплохим удобрением считает яичную скорлупу. Она не содержит химию. Поэтому овощи вырастают полезными. Перетирает на газете скалкой скорлупу 10 яиц, высыпает в трехлитровую банку и заливает горячей водой. Через шесть дней настой процеживает и поливает вместо воды. Удобряют грядки и чайной заваркой. Заливает черный чай кипятком, охлаждает и поливает растения.

- Чтобы баклажаны не были облеплены колорадскими жуками, сажаю их подальше от помидоров и картофеля. Если перелезают на участок, надеваю на каждый куст пластмассовые бутылки. Отрезаю дно и горло. Выходит, растение растет в прозрачной широкой трубе. Жуки по ней не могут залезть.