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вторник, 08 мая 2018 06:10

Баклажаны поливают под корень

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- Одна из ошибок начинающих огородников - поливать баклажаны так часто, как помидоры, - говорит Григорий Бордовский, 62 года, из Черкасс. Он - овощевод с 30-летним опытом. - Это неправильно. Корни баклажанов расположено неглубоко. Поэтому полив должен быть регулярный, но не обильный. Полтора-два ведра на квадратный метр.

В жару баклажаны поливают дважды в неделю. При умеренной температуре - через неделю-полторы. Поливать лучше прогретой водой и под корень. При недостатке влаги в почве плоды мельчают и грубеют. Если вода задерживается на листьях, могут возникнуть проблемы с опылением.

- Идеальным вариантом для баклажана является сухой воздух и умеренно влажная почва. После каждого дождя или полива почву под овощами следует рыхлить на глубину 3-5 сантиметров. Именно поэтому в прохладную погоду поливать баклажаны нужно меньше. А в длительный дождь и вовсе прикрыть растения от воды, потому что будет гнить.

В непогоду в междурядьях советует рассыпать толченый древесный уголь или древесную золу.

Автор: Олександр ЛЕТЕНКО
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Дата
08
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