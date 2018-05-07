Баклажаны поливают под корень

- Одна из ошибок начинающих огородников - поливать баклажаны так часто, как помидоры, - говорит Григорий Бордовский, 62 года, из Черкасс. Он - овощевод с 30-летним опытом. - Это неправильно. Корни баклажанов расположено неглубоко. Поэтому полив должен быть регулярный, но не обильный. Полтора-два ведра на квадратный метр.

В жару баклажаны поливают дважды в неделю. При умеренной температуре - через неделю-полторы. Поливать лучше прогретой водой и под корень. При недостатке влаги в почве плоды мельчают и грубеют. Если вода задерживается на листьях, могут возникнуть проблемы с опылением.

- Идеальным вариантом для баклажана является сухой воздух и умеренно влажная почва. После каждого дождя или полива почву под овощами следует рыхлить на глубину 3-5 сантиметров. Именно поэтому в прохладную погоду поливать баклажаны нужно меньше. А в длительный дождь и вовсе прикрыть растения от воды, потому что будет гнить.

В непогоду в междурядьях советует рассыпать толченый древесный уголь или древесную золу.