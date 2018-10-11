Аппарат увеличил надои молока в полтора раза

- В селе, как ни крути, без хозяйства нельзя, - говорит 59-летняя Галина Мельник из села Браилов Жмеринского района Винницкой области. - Держу четырех коров, свиней, кур и уток. Дети из Киева приезжают и ругают. Мол, зачем оно мне надо. Но все хотят свеженького молока, творога или яйца.

Сыновья скинулись женщине на доильный аппарат. К нему еще взяли маслобойку и сепаратор.

- Теперь, как на курорте. То, на что раньше тратили часы, сейчас делаю за считанные минуты. Доильный аппарат купили от украинского производителя. Устройство создает вакуум и отсасывает содержимое вымени. Как теленок сосет корову. Аппарат не содержит сосковой резинки, поэтому не вредит вымени. Потому что некачественные резинки вызывают микротрещины, животное страдает. Есть аппараты, которые механически выжимают молоко. Предназначены для меньших хозяйств. Вся тара, куда попадает молоко - из нержавеющей стали.

Приучала коров к аппарату неделю.

- Когда заходила доить, включала аппарат, чтобы они привыкали к звуку. Одну корову аппарат выдаивает за 4 минуты. За четверть часа я успеваю помыть всю посуду.

Перед машинным доением вымя промывает теплой водой, вытирает, делает легкий массаж. Стаканы, которые надевает на соски, должны плотно прилегать. Если во время доения в аппарате что-то шипит, работу прекращает и ставит все по-новому.

- Благодаря доильном аппарата количество молока увеличилось в полтора раза. Раньше не хватало силы рук, чтобы забрать все. Пользуюсь аппаратом с весны, довольна. У техники есть год гарантии. Если что-то сломается, должна позвонить по указанному номеру. Заменят все за свой счет. Пока проблем не было.

Женщина начала заниматься сыроварением. Экспериментирует с различными видами сыров.

- Сын раз в две недели забирает их в столицу. Недавно заявил, чтобы варила больше. Предложил еще одну корову купить. Говорит, в столице домашнее заказывают коллеги. Знают заранее, что едет домой. К моей цене делает накрутку, так окупает дорогу.

У меня тоже денег больше. Сделала ремонт в зале, заменила шторы и тюли. А если бы был доильный аппарат раньше, то уже держала бы мини-ферму. Муж меня в шутку называет бизнесменом. Но и сам начал присматриваться к установкам. Больше помогает по хозяйству. Раньше к коровам не ходил, а теперь может подоить.