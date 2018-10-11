Аппарат увеличил надои молока в полтора раза

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
2 Просмотров: 1242
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 558
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
5 Просмотров: 855
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 2898
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1305
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1512
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
Просмотров: 855
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 540
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1638
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 1287
Фото
Все фото
2
2
2
7
1
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 558
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 2898
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1305
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1512
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 3546
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
2 Просмотров: 450
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
понедельник, 15 октября 2018 00:30

Аппарат увеличил надои молока в полтора раза

  Комментировать
 

- В селе, как ни крути, без хозяйства нельзя, - говорит 59-летняя Галина Мельник из села Браилов Жмеринского района Винницкой области. - Держу четырех коров, свиней, кур и уток. Дети из Киева приезжают и ругают. Мол, зачем оно мне надо. Но все хотят свеженького молока, творога или яйца.

Сыновья скинулись женщине на доильный аппарат. К нему еще взяли маслобойку и сепаратор.

- Теперь, как на курорте. То, на что раньше тратили часы, сейчас делаю за считанные минуты. Доильный аппарат купили от украинского производителя. Устройство создает вакуум и отсасывает содержимое вымени. Как теленок сосет корову. Аппарат не содержит сосковой резинки, поэтому не вредит вымени. Потому что некачественные резинки вызывают микротрещины, животное страдает. Есть аппараты, которые механически выжимают молоко. Предназначены для меньших хозяйств. Вся тара, куда попадает молоко - из нержавеющей стали.

Приучала коров к аппарату неделю.

- Когда заходила доить, включала аппарат, чтобы они привыкали к звуку. Одну корову аппарат выдаивает за 4 минуты. За четверть часа я успеваю помыть всю посуду.

Перед машинным доением вымя промывает теплой водой, вытирает, делает легкий массаж. Стаканы, которые надевает на соски, должны плотно прилегать. Если во время доения в аппарате что-то шипит, работу прекращает и ставит все по-новому.

- Благодаря доильном аппарата количество молока увеличилось в полтора раза. Раньше не хватало силы рук, чтобы забрать все. Пользуюсь аппаратом с весны, довольна. У техники есть год гарантии. Если что-то сломается, должна позвонить по указанному номеру. Заменят все за свой счет. Пока проблем не было.

Женщина начала заниматься сыроварением. Экспериментирует с различными видами сыров.

- Сын раз в две недели забирает их в столицу. Недавно заявил, чтобы варила больше. Предложил еще одну корову купить. Говорит, в столице домашнее заказывают коллеги. Знают заранее, что едет домой. К моей цене делает накрутку, так окупает дорогу.

У меня тоже денег больше. Сделала ремонт в зале, заменила шторы и тюли. А если бы был доильный аппарат раньше, то уже держала бы мини-ферму. Муж меня в шутку называет бизнесменом. Но и сам начал присматриваться к установкам. Больше помогает по хозяйству. Раньше к коровам не ходил, а теперь может подоить.

Автор: Валерия АВРАМЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аппарат увеличил надои молока в полтора раза». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали, как сегодня выглядит сталинская &quot;Дорога смерти&quot;
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
26
 Просмотров: 59125
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 1 Просмотров: 22095
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь Просмотров: 17812
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
7
 Просмотров: 15031
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
19
 Просмотров: 13923
Сад-огород
Луковицы гладиолуса на зиму заматывают в газету
Луковицы гладиолуса на зиму заматывают в газету
Груша сорта Николай Крюгер дает плоды по 350 граммов
Груша сорта Николай Крюгер дает плоды по 350 граммов Просмотров: 126
Рукава виноградной лозы накрывают шифером
Рукава виноградной лозы накрывают шифером Просмотров: 99
Возле глоксинии ставят миску с водой
Возле глоксинии ставят миску с водой Просмотров: 36
Наборы "Санекс Septix" покупают в октябре со скидками
Наборы "Санекс Septix" покупают в октябре со скидками Просмотров: 27
Больше всего комментируют
9
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
6
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
5
В Киеве стартовал марш националистов
5
"Подвижуем" и напомним, кто в стране настоящий патриот - Аваков
3
Путин поднял вопрос автокефалии Украины
Голосов: 1005
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua