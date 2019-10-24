Альстромерия зимует под многослойной шубой

- Перуанскую лилию, или альстромерию, нужно утеплить, потому что боится промерзания почвы, - рассказывает Анна Киришун, 46 лет, из села Суржинцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

- Посадила за неприхотливость. В Америке считается сорняком, а в Европе - экзотическим цветком. Слышала, альстромерию можно выкопать и положить в подвал, как хризантемы. Но лучше не трогать. Сверху накрыть шубой - так называю многослойный утеплитель.

После первых заморозков срезает стебли. Над землей оставляет 10 см. Накрывает 20-сантиметровым слоем сухих листьев, сверху - пленкой. Затем насыпают смесь перегноя с землей. Сверху и вокруг кучи вкапывают ветви ели или сосны. Они греют и удерживают снег. Весной снимает покров.

- Не надо дергать все за раз. Сначала убираю ветви и сворачиваю перегной. На следующий день - пленку и сухие листья. Так стебли постепенно приспособятся к новым условиям.

Альстромерия цветет с июня до августа. Цветки разных цветов с темными серединками. Небольшие, собранные по семь-восемь в соцветия. Срезанные стоят в воде три-четыре недели.