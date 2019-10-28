300 компаний представят продукцию на выставке Агрокомплекс 2019

С 29 по 31 октября в столице пройдет масштабная международная выставка AgroComplex 2019. Продукцию представят свыше 300 компаний из 11 стран мира. Запланировано более 30 специализированных деловых мероприятий и семинаров.

- Выставка Агрокомплекс - основная платформа для бизнес-общения малых фермерских хозяйств и крупных агрохолдингов, - говорит 64-летний Александр Горбатко, директор мероприятия. - Здесь они получают профессиональную информацию для дальнейшего развития, заимствуют лучший отечественный и мировой опыт работы в аграрном секторе.

В рамках экспозиции создано пять специализированных выставок: ІТ-Corner, АgroEnergyDAY, Local to Globa, Продуктивное пчеловодство и Тепличный бизнес. На них презентуют технологические новинки каждого сектора и проведут ряд бизнес-форумов и семинаров.

- В этом году на выставке можно будет посетить аллею "Легенды отечественного машиностроения". Она представит экспозицию сельскохозяйственной техники. Лучших производителей наградят. Также состоится розыгрыш сертификатов со скидкой на ведущие разработки отечественных компаний.

Организаторы впервые запускают глобальную акцию "Зеленый щит планеты".

- Команда выставки поддерживает идею сохранения окружающей среды и противодействует вырубке лесов. В рамках всеукраинской инициативы в честь каждого посетителя высадят дерево. 20 тысяч посетителей равно 20 тысячам деревьев. Так каждый сделает вклад в борьбу со стихийными бедствиями, которые вредят сельскому хозяйству.

31 октября для студентов и выпускников вузов проведут день молодого специалиста "Сам себе босс".

- Молодые руководители компаний поделятся секретами формирования успешной карьеры и мотивации для студентов. Посоветуют, как стать владельцами аграрного бизнеса. Также состоится ярмарка вакансий для молодежи.

На выставке представят национальную экспозицию Германии и коллективные экспозиции Китая и Турции.

- Наша выставка - лучшее место для подведения итогов аграрного года и определения планов на 2020-й, - добавляет Александр Горбатко.