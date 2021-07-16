Женщина родила ребенка с тремя головами

Родственники говорят, что у Рагини была нормальная и здоровая беременность / Jam Press

Женщина в Индии родила ребенка с тремя головами. Это шокировало местное сообщество. Ребенка назвали воплощением Бога.

Люди в Индии совершают паломничества, чтобы увидеть младенца с тех пор, как 12 июля было объявили о его рождении. Об этом пишет Daily Star.

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Считается, что мать по имени Рагини пережила нормальную и здоровую беременность, что сделало рождение трехголового ребенка еще более странным. Две дополнительные головы прикреплены непосредственно к задней части его "нормальной" головы и даже имеют волосы.

Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Выписались из больницы и вернулись домой. Однако расстроены от постоянных визитов людей, которые отчаянно хотят увидеть новорожденного.

В Финляндии археологи нашли могилу женщины, которая родила в гробу. Исследователи обследовали захоронения, что относится к концу XVIII - начала XIX века.