Патент получил украинский производитель сельскохозяйственной техники MOROZ. Фото: seeds.org.ua

В Украине создали самый маленький в мире комбайн для отделения семян бахчевых культур.

Навесной комбайн предназначен также для отделения мякоти от кабачка и огурца, сообщает Seeds.org.ua.

Патент получил украинский производитель сельскохозяйственной техники MOROZ.

"Долгожданный патент на изобретение. Полгода чертежей, испытаний, затем 8 месяцев "Укрпатент" осуществлял проверки по всему миру - не существует ли подобных комбайнов. Теперь могу с уверенностью сказать, что это самый маленький комбайн в мире с возможностями большого", - сказал директор завода Роман Мороз.

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Отмечается, что устройство агрегатируется с трактором мощностью от 10 лошадиных сил.

Комбайн полностью разборный, а его производительность составляет 0,5-1 га / день. Устройством могут управлять от 1 до 4 человек.

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