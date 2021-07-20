Создали садового работа на замену 50 миллионов работников

Новый робот распознает зрелость яблок и сам их срывает с верхушек деревьев. Фото: seeds.org.ua

Израильский стартап Tevel создал робота для замены тысяч временных работников. Беспилотники Flying Autonomous Robots для сбора фруктов решат кадровую проблему, возникшую из-за увеличения площади садов.

Согласно прогнозам, к 2050 году площадь садов вырастет до таких размеров, что во время сезона садоводам будет не хватать 50 млн работников.

Искусственный интеллект позволяет машине определять, какие плоды уже созрели. После этого робот срывает спелые фрукты, сортирует и составляет их в коробки. Таким образом, фрукты из сада сразу готовы к продаже.

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Беспилотники могут работать днем ​​и ночью, а также собирать данные об урожае, зрелость, количество и качество фруктов.

Китайская технологическая компания Weilan разработала домашнюю собаку AlphaDog. Роботизированная животное имеет вид персонажа из фантастического фильма, использует искусственный интеллект для выполнения команд.