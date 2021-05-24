Создаем цветущий оазис в любом месте

Бетонные вазоны для растений набирают все большую популярность

Озеленение территорий - не только модный тренд. Это эстетическая потребность человека в единении с природой. Еще недавно для благоустройства и озеленения использовались клумбы, цветники и вазоны или низкого качества, или достаточно непривлекательного вида. Но за пару десятилетий дизайнерские решения и технологии в области благоустройства сделали возможным использование для озеленения изделий, сочетающих в себе эстетическую привлекательность, высокое качество, надежность, а также практичность. Среди таких изделий для благоустройства, одно из первых мест занимают бетонные вазоны для растений, набирающие все большую популярность. И на это есть определенные причины, среди которых:

- Мобильность. Благодаря использованию бетонных цветочниц - отпадает необходимость жесткой привязки к открытым участкам почвы. И, при необходимости, цветники с растениями можно убирать с открытого воздуха на зимний период.

- Многофункциональность. Бетонные цветочницы могут выступать не только элементами ландшафтного дизайна, но и выполнять функцию ограничителей движения, элементов зонирования территорий и тому подобное.

- Вандалоустойчивость. Массивность и прочность бетонных цветников препятствует действию вандалов и желанию унести цветочницу. При этом бетонная поверхность позволяет легко удалять с нее краску щеткой.

- Эстетическая привлекательность. Уже прошли времена, когда бетонные цветники надо было как-то дополнительно декорировать. Привлекательный внешний вид, надежность, практичность и качество изготовления бетонных цветников - это победа современных технологий в изготовлении бетона. Благодаря внедрению новейших технологий - компания Золотой мандарин уже много лет производит бетонные цветники, которые заслужили доверие их пользователей.

- Широкий выбор. Различные дизайнерские решения и фактуры которые невозможно отличить от натуральных материалов, а также широкий выбор цветов и размеров. Все уе позволяет реализовать самые разнообразные дизайнерские решения и идеи.