Создаем цветущий оазис в любом месте

 
Ексклюзивы
1/5
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Просмотров: 279
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Просмотров: 558
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Просмотров: 360
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Просмотров: 1287
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 846
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 486
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 2367
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 765
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 378
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 423
Фото
Все фото
11
11
5
12
5
Фантазия поражает: как создать яркие акценты в цветнике
Фантазия поражает: как создать яркие акценты в цветнике
Едва не уничтожили Австралию: показали необычные растения
Едва не уничтожили Австралию: показали необычные растения
Яркие деревья посреди Нью-Йорке: сад украсили по-весеннему
Яркие деревья посреди Нью-Йорке: сад украсили по-весеннему
Подставка под цветы: как подобрать стильный вариант под интерьер
Подставка под цветы: как подобрать стильный вариант под интерьер
Роскошный цветник дома: какие растения лучше всего высаживать с лилиями
Роскошный цветник дома: какие растения лучше всего высаживать с лилиями
Видео
Все видео
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
В пятый раз пройдет LVIV ECO FORUM
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1494
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 279
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 342
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 441
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 603
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
понедельник, 24 мая 2021 15:28

Создаем цветущий оазис в любом месте

  Комментировать
  Бетонные вазоны для растений набирают все большую популярность
Бетонные вазоны для растений набирают все большую популярность

Озеленение территорий - не только модный тренд. Это эстетическая потребность человека в единении с природой. Еще недавно для благоустройства и озеленения использовались клумбы, цветники и вазоны или низкого качества, или достаточно непривлекательного вида. Но за пару десятилетий дизайнерские решения и технологии в области благоустройства сделали возможным использование для озеленения изделий, сочетающих в себе эстетическую привлекательность, высокое качество, надежность, а также практичность. Среди таких изделий для благоустройства, одно из первых мест занимают бетонные вазоны для растений, набирающие все большую популярность. И на это есть определенные причины, среди которых:

- Мобильность. Благодаря использованию бетонных цветочниц - отпадает необходимость жесткой привязки к открытым участкам почвы. И, при необходимости, цветники с растениями можно убирать с открытого воздуха на зимний период.

- Многофункциональность. Бетонные цветочницы могут выступать не только элементами ландшафтного дизайна, но и выполнять функцию ограничителей движения, элементов зонирования территорий и тому подобное.

- Вандалоустойчивость. Массивность и прочность бетонных цветников препятствует действию вандалов и желанию унести цветочницу. При этом бетонная поверхность позволяет легко удалять с нее краску щеткой.

- Эстетическая привлекательность. Уже прошли времена, когда бетонные цветники надо было как-то дополнительно декорировать. Привлекательный внешний вид, надежность, практичность и качество изготовления бетонных цветников - это победа современных технологий в изготовлении бетона. Благодаря внедрению новейших технологий - компания Золотой мандарин уже много лет производит бетонные цветники, которые заслужили доверие их пользователей.

- Широкий выбор. Различные дизайнерские решения и фактуры которые невозможно отличить от натуральных материалов, а также широкий выбор цветов и размеров. Все уе позволяет реализовать самые разнообразные дизайнерские решения и идеи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Создаем цветущий оазис в любом месте». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
мая

Отмечают День славянской письменности и культуры

Расстреляли украинского генерала

Князь женился на дочери половецкого хана

Активист зарезал нападавшего

На шахте взорвался метан: 50 погибших

Самое читаемое
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 9414
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 8766
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 6462
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
 Просмотров: 4995
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации Просмотров: 4968
Сад-огород
Чем защитить растения от болезней - советы экспертов
Чем защитить растения от болезней - советы экспертов Просмотров: 45
Ягода размером с перепелиное яйцо - в Украине появились новые сорта ежевики
Ягода размером с перепелиное яйцо - в Украине появились новые сорта ежевики
 Просмотров: 198
Фантазия поражает: как создать яркие акценты в цветнике
Фантазия поражает: как создать яркие акценты в цветнике
11
 Просмотров: 1557
Едва не уничтожили Австралию: показали необычные растения
Едва не уничтожили Австралию: показали необычные растения
11
 Просмотров: 1134
Как спасти орхидею от грибка
Как спасти орхидею от грибка
 Просмотров: 36
Больше всего комментируют
6
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
4
Украина хочет получить от НАТО понимание перспектив членства - представитель МИД
2
Путин готов обсуждать с Зеленским Крым
1
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича
1
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
Голосов: 1777
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть