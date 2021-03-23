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вторник, 23 марта 2021 15:56

Состояние самых богатых американцев за год выросло на $1,3 трлн

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Состояние самых богатых американцев за год выросло на $1,3 трлн
Состояние Илона Маска за год выросло на 558% / Getty Images

Американские миллиардеры вместе увеличили свое состояние на $1,3 трлн за период пандемии.

В отчете, опубликованном Институтом политических исследований, говорится, что миллиардеры в США увеличили совокупное состояние почти на 45%, с тех пор как пандемия поразила мир в марте 2020-го. Об этом пишет Independent.

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Институт отслеживал чистую стоимость активов самых богатых американцев с 18 марта 2020 года по 18 марта 2021 года, и обнаружил, что за год к числу миллиардеров присоединились по меньшей мере 43 человека.

Согласно отчету, основанному на данных Forbes, состояние Джефф Безоса с Amazon выросло на 57,6% - с $113 млрд до $178,1 млрд. Богатство основателя Tesla Илона Маска выросло на 558%.

"Богатые получают небывалые доходы, пока большинство людей страдает", - заявил директор программ по вопросам неравенства Института Чак Коллинз.

Среди 15 крупнейших миллиардеров - Марк Цукерберг с Facebook, Ларри Элисон с Oracle, Ларри Пейдж и Сергей Брин с Google, Фил Найт из Nike. Благосостояние каждого выросло как минимум на 50%.

Для многих американцев пандемия означала обратное. В феврале 2021 года уровень безработицы в США составил 6,2% по сравнению с 3,5% в феврале 2020-го. По данным Forbes, за период пандемии дополнительно 8 млн американцев теперь считаются бедными. По состоянию на январь заявления о безработице подали более 70 млн граждан США.

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