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понедельник, 19 апреля 2021 17:46

Роскошный цветник дома: назвали лучших партнеров к лилий
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Фото: zelenasadyba.com.ua

Лилии - уникальные растения, которые сделают шикарным любой букет. Благодаря особым прямым стеблям, строгом, но все же очень красивом листьям темных оттенков и обаяния соцветий лилии добавляют благородства и аристократичности любом саду.

Лилии в одиночку не потеряются только в смешанных композициях, да и то в значительной возрасте, когда создадут настоящие "гнезда". И долго будут казаться хоть и красивыми, но все же не впечатляющими одинокими столбиками. Лилии лучше выращивать группами, хотя бы по 3-4, а лучше по 5-8 растений.

Даже если лилии растут отдельно, группой на газоне, стоит подумать о подборе партнера или хотя бы почвопокровные растения, маскировать ее недостатки.

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Чтобы вырастить их дома, стоит подобрать правильных компаньонов. Они могут усиливать, раскрывать, изменять цветовую концепцию оформления саду. Нужно искать пышные растения, замаскируют низ стебля, недостаточно пышную зелень, позволят создать эффект непрерывности, заполненности, интересной игры текстур в композиции.

Начать эстафету цветения можно из нарциссов, тюльпанов, мускари и других весенних луковичных, а затем - дополнить лилии летними и осенними коллегами.

Идеально дополняют и раскрывают красоту лилий другие лилии или посажены рядом рябчики, лихнис, канны, гладиолусы, георгины, зантедеския. И ограничивать себя только луковичными растениями не стоит, ведь в смешанных ансамблях лилии сочетаются с очень разными партнерами.

Среди многолетних фаворитов - пионы, флоксы метельчатые, петушки, лиатрис, звонки, наперстянка, гибридные Дельфиния, эшольция, гелениум, Бузульник, плакун-трава, монарда, астры, королиця, эхинацея, рудбекия, головатень, оригинальный синеголовник.

С особыми текстурами, длительным цветением и пышными дернинки - лаванда, анхуза, астильба, шалфея, герани, гравилат, Вероника, кошачья мята

С необычным листьями - полынь, чистец, гейхера, манжетка, Хорога;

Лилии отлично сочетаются с зарослями, особенно небольших размеров. Их дуэты с розами уже стали своеобразным каноном. Но не менее впечатляющие и сочетание с изысканными спиреи, яркими рододендронами, ситцевыми лапчатки, ослепительными зверобоями.

Любой интерьер улучшается от живых растений. А еще они поглощают вредные соединения и усиливает концентрацию внимания. Для оптимального использования пространства, растения сажают на возвышенную грядку или вертикальный сад.

Чтобы растения сохраняли привлекательный вид, важно отслеживать ряд параметров. Без необходимого количества света, они не могут полноценно расти.

zelenasadyba.com.ua
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