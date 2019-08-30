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пятница, 30 августа 2019 16:27

Рассказали, каким в этом году будет урожай картофеля

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Рассказали, каким в этом году будет урожай картофеля
Цена картофеля будет самой высокой за 5 лет Фото: simya.com.ua

В Украине в этом году самая дорогая картошка за 5 лет.В магазинах она стоит 10-15 грн / кг. Цены держатся за малой предложение.

Стоимость подняли из-за неурожая. Всю весну поля заливали дожди, а летом - ад солнце.

Об этом рассказала аналитик Ангелина Устименко.

"Картофель в дефиците. Ее имело под корягами. А и что и есть, то годится только скоту. Большой картофеля не надо ждать. Вдоволь разве семенной, и на то будет высокая цена. Нынешний урожай не долежит до весны. Из-за неправильного защиту одни плоды попроидалы проволочника, другие потрескались после резкого изменения погоды - от засухи до ливней", - говорит аналитик.

На эти природные катаклизмы наложились другие проблемы.

В картофеля происходят биохимические процессы, приводящие к вырождению сорта. В южных областях Украины 1 сорт вырождается за 3 года, в центральных - за 5, северных - шесть.

Клубень не сходит или дает мизерный урожай. Люди не покупают качественных семян. Используют не зарегистрированы препараты защиты растений, а те, что есть на рынке. Не соблюдаются дозирования. Поэтому препараты накапливаются в клубнях, вредители производят к ним иммунитет.

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Эксперты не советуют сейчас закупать картофель на зиму.

Надо дождаться, когда соберут поздние сорта. Урожай будет зависеть от погоды. Худший сценарий - засуха в августе и холод в сентябре. Надо учитывать и то, что вырос спрос на сорта для чипсов. Фермеры почти на 25 процентов увеличили площади под картофель для переработки.

Дать вторую жизнь старым вещам можно наполнив их землей и высадив в нее растения. Подойдут для этого почти любые предметы: от надбитые чашки в старой ржавой ванны и трухлявого лодки. В пригодятся также изношенные сапоги или надоевшие джинсы - с них получится оригинальная замена горшкам.

Автор: Екатерина Романчук
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Дата
30
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