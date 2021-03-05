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пятница, 05 марта 2021 22:05

Показали виноград, который нельзя покупать
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Сорт винограда Мускат Блау
Фото: facebook.com
Сорт винограда Нептун
Сорт винограда Мускат Блау
Сорт винограда Джой
Сорт винограда Нептун

Люди неправильно выбирают сорта винограда. Ищем гибридные формы, чтобы были ягоды размером с яйцо. Но они безвкусно и никто не хочет есть, разве что фотографироваться.

Продать не получается, потому что покупатели пробуют на вкус, а его нет. В вино, сок или высушивания на изюм тоже не годится.

Об этом рассказывает Игорь Штундер, член клуба "Виноградари Прикарпатья".

"Ягода не может весить больше 20 граммов, разве что искусственно надутый. Их называю кабачками. В них кроме воды, ничего нет. На вкус тоже никакие. Это все равно, что Мерседес из салона или самопальный из гаража с изогнутой жести. Ты как его не красьте, то настоящей иномаркой он не станет", - объясняет специалист.

Виноградарь выращивает на продажу проверенные сорта винограда. Имеет в коллекции более сотни. Любимцем называет универсальный швейцарский сорт Мускат Блау с синими круглыми ягодами. С кишмишных группы - американские сорта Нептун и Джой. В них удлиненные ягоды с ромовым привкусом.

Все сорта винограда сладкие. Надо иметь терпение, чтобы дождаться его полного созревания.

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Все эти сорта порадуют, потому что зима была удачной. Виноградари начинающие боятся ее холода, а должны тепла. Это уже правило, что после слабой зимы весной бывают заморозки, когда лоза распустилась. А после морозной их нет, как и ливней.

Лозе лучше засуха, чем ливни. В прошлом году на винограднике стояли озера, от чего трескались ягоды. И с этим уже ничего не поделаешь. Избыток влаги для винограда - враг номер один, потому что возникают грибки.

Книга рекордов Гиннеса назвала победителя в разделе "Максимальный размер одной ягоды голубики".

Рекордсменкой стала гигантская ягода сорта Ozblu весом 16,2 г и диаметром 36,3 мм. Ее вырастили Австралийском фермеры Дэвид и Лиза Мазардис.

Автор: Екатерина Романчук
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05
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