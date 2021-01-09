Показали маслянистую тыкву с ароматом ананаса

Тыква Пипиан пахнет ананасом. Фото: fialka.tomsk.ru

В мексиканский сорт Пипиан невозможно не влюбиться. Это тыква с маслянистой мякотью, пахнет ананасом.

Этот тыква долго хранится. Лежит в погребе до трех лет. В отличие от восковых сортов, имеет нежный, а не пресный вкус. Листья и стебли Пипиана - как у обычного тыквы.

Семена белые, по краю с голубыми ворсинками. Плоды круглые, белые, с зелеными полосками. Мякоть оранжевый и сочный. Так рассказывает Руслан Духов, коллекционер овощей из Днепропетровской области.

"Сорт неприхотлив, хорошо растет на рыхлой земле. Сею в конце апреля на огороде на глубину 5 сантиметров. Перед этим держу сутки в теплой воде. В ямку кладу по три семени. Всходы появляются через неделю. Оставляю по две крепкие растения в каждой ямке , остальные удаляю ", - объясняет коллекционер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине определили рекордный сорт винограда

Схема посадки - 90 на 120 см. За сезон на кусте завязывается до 20 плодов, с каждого получает 100-200 семян.

Пипиан хорошо переносит жару, но медленнее растет.

Новинкой этого года является алюминиевые огурцы. Их так называют за оттенок плодов. В них гладкая кожица без шипов. Их отсутствие не меняет вкуса, только на форуме горечи. Сорт вывели канадские селекционеры. Созревают за 2,5 месяца после посева. Зимой огурцы сеют в теплице, потому что не боятся перепадов температур.