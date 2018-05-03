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четверг, 03 мая 2018 04:59

Пашинян призвал сторонников не блокировать работу парламента

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Пашинян призвал сторонников не блокировать работу парламента
Пашинян призвал сторонников прекратить протесты. Фото: tass.ru

Лидер протестных акций в Армении Никол Пашинян в среду, 2 мая, призвал своих сторонников не осуществлять каких-либо протестных акций в четверг, чтобы не мешать работе парламента.

"Мы завтра будем работать в парламенте. Все возвращаются на работу и в аудитории и классы", - сказал он на митинге оппозиции в Ереване в среду вечером, передает DW.

При этом он призвал не терять бдительности, а 8 мая снова всем выйти на улицы, "чтобы отпраздновать окончательную и безоговорочную победу."

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Ранее Республиканская партия Армении, которая занимает большинство мест в парламенте, согласилась поддержать кандидата на должность главы правительства, которого выдвинет одна треть депутатов, она не намерена выдвигать своего кандидата. В то же время остальные фракции парламента - "Елк", "Дашнацутюн" и "Царукян" - уже объявили о своей поддержке "кандидата от народа" - лидера протестного движения Никола Пашиняна.

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Дата
03
мая

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