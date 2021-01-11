Новинки впечатляют: перец Леся имеет необычную форму

Перцы сорта Леся сладкие и напоминают сердце. Фото: ogorod.ua

В конце января удачная пора готовить рассаду болгарского перца. Для этого семена можно посеять контейнеры с землей или торфяные таблетки. Их надо сразу положить в глубокую миску, чтобы размокли. Перенести в поднос или контейнер. В центре каждой таблетки положить семя и завернуть ее. В таблетках рассада быстрее растет и ее надо опрыскивать. Только ежедневно доливать воду в контейнер.

Это новый метод посева семян, но сначала надо выбрать сорт, чтобы урожай порадовал. Интересной новинкой является сорт Леся. Его плоды сладкие и необычной формы - напоминают сердце.

Сорт устойчив к засухе. Даже в жару дает хрустящие красные плоды с толстыми стенками. Поэтому уместен при изменениях климата, где земля превращается в пустыню.

Также не поддается грибкам, хотя от профилактических мероприятий отказываться не стоит.

Единственная беда - сладкий вкус перцев любят слизни. Поэтому вблизи надо ставить миску с пивом. Они у нее соберутся, а потом надо вынести с участка.

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Также интересен коричневый перец. Плоды сначала зеленые, затем становятся коричневыми. Длинноваты с закругленными концами. Мякоть красная, хрустящая и сладкая. Пахнут шоколадом.

Сорт Аэлита напоминает куб, а Сладкий шоколад - цилиндр. Плоды вырастают за 110 дней и весят 250 г.

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