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понедельник, 18 января 2021 10:25

Новинки впечатляют: перец Леся имеет необычную форму

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Новинки впечатляют: перец Леся имеет необычную форму
Перцы сорта Леся сладкие и напоминают сердце. Фото: ogorod.ua

В конце января удачная пора готовить рассаду болгарского перца. Для этого семена можно посеять контейнеры с землей или торфяные таблетки. Их надо сразу положить в глубокую миску, чтобы размокли. Перенести в поднос или контейнер. В центре каждой таблетки положить семя и завернуть ее. В таблетках рассада быстрее растет и ее надо опрыскивать. Только ежедневно доливать воду в контейнер.

Это новый метод посева семян, но сначала надо выбрать сорт, чтобы урожай порадовал. Интересной новинкой является сорт Леся. Его плоды сладкие и необычной формы - напоминают сердце.

Сорт устойчив к засухе. Даже в жару дает хрустящие красные плоды с толстыми стенками. Поэтому уместен при изменениях климата, где земля превращается в пустыню.

Также не поддается грибкам, хотя от профилактических мероприятий отказываться не стоит.

Единственная беда - сладкий вкус перцев любят слизни. Поэтому вблизи надо ставить миску с пивом. Они у нее соберутся, а потом надо вынести с участка.

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Также интересен коричневый перец. Плоды сначала зеленые, затем становятся коричневыми. Длинноваты с закругленными концами. Мякоть красная, хрустящая и сладкая. Пахнут шоколадом.

Сорт Аэлита напоминает куб, а Сладкий шоколад - цилиндр. Плоды вырастают за 110 дней и весят 250 г.

Руслан Панченко из пгт Константиновка Николаевской области стал рекордсменом по выращенную самую длинную гроздь винограда сорта Аватар. Победная кисти была 60,7 миллиметров.

Гроздья этого сорта Аватар вырастают до килограмма.

Автор: Екатерина Романчук
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