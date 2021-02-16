Назвали правило 4-х сезонов для красоты альпийской горки

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Альпинарий - настоящее украшение сада. Его можно подстроить под любой участок. Ее вид порадует, если за ним хорошо ухаживать. Каждый сезон есть свои тонкости.

Чтобы не допустить проседания почвы, нарушение целостности альпинария и повреждения корневой системы растений, не стоит ждать полное разрушение камней и материалов, поддерживающих конструкцию горки. Заменять треснувшие и непригодны элементы нужно только при необходимости. "Карманы" и ущелья можно засыпать мелкими камешками, покрыть землей или просеянной речным песком и замульчировать.

С альпийской горкой не получится посадить и забыть. Потому что в следующем сезоне там будет все увядшие и пожухлой. Чтобы композиция не теряла нарядный внешний вид, ей придется уделять не меньше времени, чем грядкам.

Правило 4-х сезонов

Весна

Нужно убрать с альпийской горки зимнее укрытие, осмотреть ее и устранить возможные повреждения. К фазе активного роста растений и обновления мульчи следует внести подкормку. Затем на 2-3 недели горку можно оставить в покое. Не стоит беспокоить без причины хрупкие первоцветы. Луковичные очень чувствительны во время цветения к любому забота.

Вносить подкормку лучше вечером перед поливом.

Лето

Следует уделять внимание борьбе с грызунами и болезнями "альпийцев". В июле-августе нужно проводить стрижку растений, чрезмерно разрослись, пересадку декоративных культур для создания для них лучших условий. Удалять периодически отцвели бутоны.

Чтобы растения были устойчивы к жаре, нужна мульча. Также она защитит растения от нашествия сорняков и вредителей. Также мульчирование предоставляет альпийской горке более ухоженный вид. Поэтому, выбирая торф, опилки, смесь земли с перепрелой органикой, куски коры, мульчбумага, нужно подумать будут сочетаться по цвету и фактуре с камнями и цветами в зоне отдыха.

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Осень

Осень - время сбора луковиц и клубней растений, не зимующих в открытом грунте, на хранение. Можно подсаживать новые многолетники. К концу первой декады сентября нужно завершить весь уход, связанный с корневой системой растений, чтобы дать им окрепнуть до наступления холодов.

Зима

Альпинарий необходимо укрывать от ветра. Без снежного покрова горка весной останется "лысой". Поэтому создавать снежное укрытие нужно самостоятельно, насыпая снег на альпинарий.

Если горку укрывать на зиму полиэтиленовой пленкой, с наступлением весны ее нужно открывать по бокам, чтобы не создать условия для выпревания. Не стоит также забывать о системе отвода талых вод.

Растения "альпийцы" не переносят застоя воды в почве. При наличии посадок на ровной поверхности необходима система отвода лишней влаги. Для этого под слой плодородной почвы можно уложить дренаж - мелкие камни, щебень, битый кирпич, речной песок.

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