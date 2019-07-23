Назвали действенный способ борьбы с гигантским вредителем

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Испанские слизни являются самыми большими вредителями летом. Они едят все подряд овощи. Их нашествие началось из-за потепления.

Об этом рассказывает агроном Валентин Хорош из города Мена Черниговской области.

"Для их размножения необходимы повышенная влажность и высокая температура воздуха. Яйца откладывают осенью, пряча их в трещины или влажные укрытия. Новое поколение появляется в мае. Днем слизни прячутся в верхнем слое почвы, иногда даже на глубине до метра, где под" съедают корни. С наступлением темноты вылезают на поверхность в поисках пищи.

Их трудно выманить из укрытия, так вылезают на город ночью. Чтобы попали в ловушку, надо закопать в землю миски и налить сладкой воды или пива. Так не перевернуться от наплыва вредителей. Туда сползаются улитки и можно их выловить.

Часто люди посыпают улиток и почву солью. Однако это скорее вредит земле. Поэтому через некоторое время придется снимать поврежденный слой и завозить новый. Лучше брать перчатки, пинцет и собирать слизней вручную, чем применять соль. Перчатки нужны, потому что вредители могут переносить инфекцию", - рассказывает специалист.

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Есть растения, отпугивающие слизней - настурция, чеснок, лаванда, розмарин, шалфей. Их высаживают в междурядьях.

Для профилактики появления слизней, следует убирать с огорода растительные остатки. В них слизни откладывают яйца. Останавливает вредителя посыпанный на почве пепел или толченые скорлупы яиц.

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