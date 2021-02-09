Назвали 5 правил идеальной рассады

Рассада растет крепче полива молоком. Фото: ukr.media

Рассада не растет хорошей сама собой. Может вытянуться в нитку, завестись грибки и стебли вянут и засыхают. Чтобы не пришлось пересевать семена, надо знать правила ухода за рассадою.

1. Для профилактики болезней полить ромашковым отваром.

Смешать половину стакана цветков и 2 стакана кипятка. Запарить 20 мин. и процедить. Этим раствором опрыскать рассаду через день. Он не поможет, как грибковая инфекция уже повредит растения.

2. Также развивается прочной рассада после грамотного подсветки. Имеют светить фитолампы не менее 12:00 в сутки.

3. Рассаде вредит, если воду лить на стебли. Пульверизатор только мочит землю. Он нужен когда проклюнется рассада. А сразу после посева лучше пользоваться спринцовкой, ибо представляет воду к корням. .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие цветы следует сеять на рассаду в феврале

4. Вода должна быть комнатной температуры. От холодной замедляется рост растений и увеличивается возможность заражения. При появлении плесени на почве, его посыпать молотой корицей.

5. Рассада становится крепче подпитки молоком после появления двух листьев. Для этого его полстакана развести в 1 л воды и опрыскать растения. В них раствор подгоняет усвоения полезных веществ.

Чаще всего люди сеют рассаду томатов. Их любят все, ведь едят не только в свежем виде, но и консервируют. Но даже у опытных хозяев не всегда получается собрать щедрый урожай. Все из-за промахов во время выращивания рассады и неправильный уход.