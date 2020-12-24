На ферме убили 540 оленей и кабанов

Убитые животные / Twitter

Официальные лица в Португалии возмутились массовым убийством 540 оленей и кабанов в охотничьей зоне в центре страны.

Министр окружающей среды Жоау Фернандес заявил, что убийство 16 испанских охотников - мерзкое экологическое преступление, которое должно преследоваться законом. Снимки убитых животных выложили в соцсетях. Об этом пишет ВВС.

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Убийство произошло 17-18 декабря на ферме в туристической охотничьей зоне Торребела, что в 40 км от столицы Португалии Лиссабона. Ферма размером 1,1 тыс. га обнесена забором, что означает, что в 540 животных не было возможности спастись.

В заявлении министерства окружающей среды говорится, что неизбирательное убийство животных не имеет ничего общего с охотой, которую предусматривает практика, что может способствовать сохранению биоразнообразия экосистем.