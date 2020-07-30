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четверг, 30 июля 2020 11:25

Можжевельник отпугивает комаров

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Можжевельник отпугивает комаров
Фото:zettastd.com Большинство хвойных могут прекрасно расти в полутени

Можжевельник - вечнозеленый кустарник высотой до 2-3 м или дерево высотой до 12 м, с толщиной ствола 10-12 см. Это прекрасный декоративный элемент для любого двора. Кстати, с помощью кустов можжевельника можно создать современную зону отдыха, - комары и мошки его запах не переносят.

Пользуется большой популярностью в ландшафтном дизайне, поскольку не требует сложного ухода и имеет множество сортов, каждый из которых обладает полезными качествами и привлекательным внешним видом.

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Однако, выращивать его рядом с домом в народе не советуют. Считается, что он связывает земной мир и потусторонний.

Можжевельник, или, как его еще называют, вереск часто высаживают на кладбищах. Поэтому рядом с домом его сажать не советуют. Смерть на владельца не ждет, но портал в потусторонний мир откроется. В целом это будет иметь негативное влияние на человека.

Если же желание высадить можжевельник больше, чем предрассудки, высадить растение можно на даче или приусадебном участке. При условии, что куст будет расти за чертой, и с обратной стороны от входной двери.

Сосну или тую советуют посадить до периода подготовки к зимней спячке. Это где-то через две недели после появления первых минусовых температур ночью.

ukr.media
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